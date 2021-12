von pm

Am Nikolaustag hat der Krankenhaus-Förderverein Stockach als kleine Geste 200 gebackene Nikoläuse an die Belegschaft des Krankenhauses Stockach übergeben. „Wir wollen eigentlich nur unseren Respekt zollen und von Herzen danke sagen für den außergewöhnlichen Einsatz, den das gesamte Personal (Ärzte, Helferinnen und Helfer, Bedienstete) des Krankenhauses Stockach täglich unter schwierigsten Bedingungen unter Beweis stellen“, so der Vorsitzende des Fördervereins, Hubert Steinmann.

Hart an der Belastungsgrenze

„Corona hat auch unser Krankenhaus an die Belastungsgrenze gebracht“, berichtete Bernd Zimmermann von der Verwaltung. Alle seien am Anschlag, täten mehr als nur ihre Pflicht und eine Besserung sei leider nicht in Sicht. Auch im zweiten Jahr der Pandemie wisse der Förderverein um diese Tatsache, aber dennoch bleibe es meist verborgen, was Menschen in diesen Einrichtungen für ihre Patienten leisteten.