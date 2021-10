von Dominique Hahn

Die Bauarbeiten an der Brücke über die Stockacher Aach am Ortsausgang von Stockach in Richtung Espasingen halten die Autofahrer auf dieser Strecke schon lange in Atem. Nun rückt das Ende der Baustelle aber in greifbare Nähe. Nach den Herbstferien soll die Straße wieder frei sein, teilt das Regierungspräsidium (RP) Freiburg mit.

Davor ist allerdings noch mal Geduld gefragt, vor allem bei den Nutzern des Recyclinghofs. Ab Mitte dieser Woche wird die Straße zwischen dem Ristorf-Kreisel und der Zufahrt zum Industriegebiet Hardt neu asphaltiert. Hierzu werde die Straße voll gesperrt, teilt das RP mit.

„Die Vorbereitung für die Asphaltarbeiten die das gesamte Baufeld betreffen beginnen am Mittwoch, 20. Oktober“, so Nikola Mrkonjic, der beim Regierungspräsidium als Projektleiter für diese Baustelle zuständig ist. Ab Montag, 25. Oktober, ist das Straßenteilstück dann wieder befahrbar. Der Recyclinghof der Firma Container Marquardt bleibt im Zeitraum der Vollsperrung geschlossen, er ist während der Asphaltarbeiten nicht zu erreichen.

Einzige Zufahrt zum Firmengelände gesperrt

„Leider können wir in dem Zeitraum in dem die Straße gesperrt ist, keine Anlieferung ermöglichen, da dies unsere einzige Zufahrt zum Firmengelände ist“, erklärt Silvia Marquardt. Zusammen mit ihrem Team von Container Marquardt hat sie den Recyclinghof erst im Sommer 2021 von der USG Umwelt-Service übernommen. „Für unsere Kunden sind wir während der Sperrung natürlich weiterhin telefonisch erreichbar. Ab Montag haben wir dann auch wieder ganz normal geöffnet“, so Marquardt.

Schlechtes Wetter könnte die Bauarbeiten noch verzögern

Auch wenn die Zufahrt zum Recyclinghof ab Montag, 25. Oktober, wieder frei ist, die Baustelle an der Brücke beim Rißtorf-Kreisel bleibt zunächst noch für weitere zwei Wochen bestehen. „Mit Ende der Herbstferien ist auch das Bauende und die Aufhebung der Umleitung eingeplant“, so Nikola Mrkonjic. Die Herbstferien enden offiziell am 6. November. Trotzdem weist er darauf hin, dass sich die Arbeiten bei schlechtem Wetter noch verzögern könnten.