Jetzt hat die Rückkehr des STO-Kennzeichens ein festes Datum. Es ist bereits in der kommenden Woche soweit: Die Reservierung ist laut einer Pressemitteilung des Landratsamts Konstanz ab Montag, 29. März, unter www.lrakn.de möglich. Die Ausgabe beginnt ab Donnerstag, 1. April. „Die Genehmigung vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur für die Wiedereinführung des Altkennzeichens STO im Landkreis Konstanz liegt nun vor“, so die Mitteilung. Diese Genehmigung hatte noch gefehlt, nachdem erst der Stockacher Gemeinderat im Mai 2020 für die Rückkehr von STO gestimmt hatte und im Dezember 2020 auch der Kreistag.

Das Landratsamt weist darauf hin, „dass nur bestimmte Kennzeichenkombinationen an die Kreisbewohnerinnen und Kreisbewohner ausgegeben werden können, da weitere Kombinationen auf die Landkreise Sigmaringen, Tuttlingen und Zollernalbkreis aufgeteilt wurden“. Aufgrund der Corona-Pandemie sei weiterhin ein online gebuchter Termin für die Zulassungsstellen in Singen und Konstanz notwendig.“ Ein Erscheinen ohne gebuchten Termin ist nicht möglich“, so die Pressemitteilung. Die Zulassungsstelle Stockach sei aktuell noch geschlossen.

2020 gab es schon viele Nachfragen nach STO

Bei den Zulassungsstellen hatte es im vergangenen Jahr nach Bekanntwerden der Stockacher Gemeinderatsentscheidung immer wieder Rückfragen gegeben, ob STO schon reserviert werden könne. Das habe sich dann aber gelegt, sagte Manfred Roth von der Pressestelle des Landratsamts bereits im Januar auf SÜDKURIER-Nachfrage. Nun haben künftig alle Einwohner des Landkreises die Wahl, ob auf den Nummernschild des Autos KN oder STO stehen soll.

Falls jemand wechseln möchte, funktioniert dies laut Roth so: „Es findet eine Umkennzeichnung statt, zu der die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein), Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Fahrzeugbrief) sowie die bisherigen amtlichen Kennzeichen vorgelegt werden müssen.“ Es sei keine Abmeldung erforderlich. Die Verwaltungsgebühr liege zwischen 40 und 70 Euro, dazu kämen die Kosten für Schilder.