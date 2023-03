Der erste Schritt zum Bau des neuen Aachpark kommt bald mit dem Aachparksee. Der Planungsausschuss des Stockacher Gemeinderats hat kürzlich den Planungsauftrag an das Büro Planstatt Senner vergeben. Die Kosten liegen bei rund 107.270 Euro. Diese Firma betreue auch das Gesamtprojekt, merkte Bürgermeister Rainer Stolz in der Sitzung an.

Das Honorar in einer Tabelle warf bei Martin Bosch (CDU) jedoch zunächst Fragen auf. Die Verwaltung konnte aber direkt erklären, dass die 107.270 Euro zunächst für die erste Bauphase seien. Bis zur Fertigstellung des Projekts werde der Betrag bei rund 283.470 Euro liegen.

Eine Plangrafik mit dem Stand vom Mai 2022. | Bild: Schönlein, Ute

Für den Aachparksee wurden laut der Sitzungsvorlage bereits die ersten positiven Baugrunduntersuchungen sowie Untersuchungen des Grundwasserpegels gemacht. Zudem gibt es noch einen anderen Aspekt: Der See soll für das Nahwärmenetz im Neubaugebiet Kapellenäcker genutzt werden. Vorgespräche mit den Stadtwerken Stockach seien positiv verlaufen.

Der See wird einen Hektar groß

Der künftige Aachpark soll sich vom Dillplatz bis zum Freibad am Osterholz erstrecken. Auf der Wiese an der Straße „Am Osterholz“ ist der Aachparksee geplant, bei dem auch ein als Grünes Klassenzimmer für den Schulunterricht sein wird, wie es bereits in früheren Sitzungen und Veranstaltungen hieß.

Im Mai 2022 fand eine öffentliche Begehung des Areals statt, bei der Stadtverwaltung und Planungsbüro Interessierten Bürgern die verschiedenen Elemente des Parks erläuterten. Im Dezember stimmte der Gemeinderat für die Umsetzung des Rahmenplans für den Aachpark. Damals wurde zum Aachparksee erklärt, dass dieser das Regenwasser aus dem angrenzenden Wohngebiet aufnehmen solle.

Johann Senner sprach im Mai 2022 bei einer öffentlichen Begehung über den geplanten Aachsee, auf den er deutet. | Bild: Löffler, Ramona

Der See wird rund einen Hektar groß und bis zu zwei Meter tief. Neben dem kleinen See soll das Grüne Klassenzimmer entstehen – ein Feuchtbiotop sowie ein Naturlehrpfad und Möglichkeiten zur Vogelbeobachtung. Auch ein Schulgarten ist vorgesehen.

Die Stadt hat in den Haushaltsplan für das Jahr 2023 eine Summe in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro für den Aachpark eingestellt. Die Einrichtung des Parks wird sich über mehrere Jahre erstrecken. Zu den Elementen des Parks gehören neben dem Aachsee ein Trimm-Dich-Pfad, ein Bike-Park, Fuß- und Radwege sowie vieles mehr.