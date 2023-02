Der geplante Aachpark-See, der gegenüber der Anlage des Stockacher Tennisclubs entstehen soll, wird auch Auswirkungen auf den Verein haben: Der TC unter Führung des Vorsitzenden Frank Hünefeld will die große Hecke entlang der Straße Am Osterholz entfernen, um eine Sichtverbindung zu dem neuen See zu bekommen. „Damit öffnen wir uns in gewisser Weise der Öffentlichkeit“, erklärte Hünefeld in der Hauptversammlung, und auch das frisch gestrichene Clubhaus mit neuem Logo steche dann mehr ins Auge. Hünefeld freut sich auf den baldigen Baubeginn des Sees, den Stadtrat Roland Fiedler für „in ein paar Monaten“ angekündigt hat.

Auch die Stockacher Fasnacht fand Eingang in die Versammlung, als Hünefeld – zum Thema fehlende Nachwuchsspieler – den bekannten Satz aus dem Eid des Laufnarren zitierte, in welchem der angehende Narr schwört, „den Narrensamen insbesondere zu ziehen“. Hünefeld ersetzte in diesem Zitat den Narrensamen durch den Begriff Tennissamen und sprach damit die schwierige Situation an, die hinsichtlich des fehlenden Nachwuchses im Tennisclub herrsche. Darauf ging auch Jugendwart Fabio Di Bartolomeo in seinem Bericht ein. Tatsächlich hatte der Traditionsverein, gegründet 1929, in der vergangenen Saison nur eine Jugendmannschaft am Start – eine Aussage, die bei den Anwesenden zu nachdenklichen Mienen führte. Für die kommende Saison konnte Di Bartolomeo von einer leichten Entspannung berichten, denn dieses Jahr konnten wieder sechs Jugendmannschaften gemeldet werden, allerdings zusammen in Spielgemeinschaften mit dem Nachbarverein TC Bodman-Ludwigshafen.

Die Gründe für den Spielermangel bezeichneten der Jugendwart wie auch Sportwart Andreas Messmer als vielschichtig. Als Hauptgrund kristallisierte sich jedoch der häufige Trainerwechsel heraus, was auch der frühere Vorsitzende Michael Freitag bestätigte: „Bei uns krankt die Trainersituation seit Jahren.“ Hünefeld konnte diesbezüglich Entwarnung geben, denn mit Moritz und Valentin Steinmann, sportlich ambitionierte Eigengewächse, habe der Verein die Situation abfedern können. Sehr erfreuliche Zahlen legte Kassier Andreas Leppert vor, der seinen Kassenbericht mit den Worten „uns geht‘s ordentlich“ schloss. Klaus Birkler ist Greenkeeper und hatte Erfreuliches im Gepäck: Die Anlage sei top in Schuss, und das dank der vielen Helfer bei diversen Arbeitseinsätzen im Laufe des Jahres. Besonders würdigte er die Mitarbeit von Hans-Jörg Schmid und Bernd Sernatinger, die bei den aufwendigen Baumfällarbeiten „körperlich an ihre Grenzen gehen mussten“.

Für 50-jährige Mitgliedschaft wurde Rainer Stellfeld geehrt, und Ehrenmitglied Günter Harz freute sich über seine Ehrennadel in Gold für 60-jährige TC-Mitgliedschaft.