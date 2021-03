von Johannes Tzschoppe

Da die Politik in jüngster Zeit so viel negatives Feedback abbekommen hat, ist es nun auch mal an der Zeit, einfach „Danke“ zu sagen – und zwar als Schüler. Sind wir doch mal ehrlich… Was haben wir bloß wieder für einen Stress gehabt im Homeschooling? Angefangen mit dem Aufstehen und dem Einschalten der Webcam waren und sind wir stets überfordert. Dennoch ist unsere Zielstrebigkeit bemerkenswert, da kann schon auch mal das Frühstück wegfallen.

Wenn wir es dann pünktlich vor die Webcam geschafft haben, beginnt die nächste Herausforderung – das Zuhören. Natürlich könnten wir alle während des Unterrichts einfach Musik hören, Spiele spielen oder die Lieblingssendung weiterverfolgen, machen es aber nicht, da wir uns stets der Wichtigkeit des Unterrichts bewusst sind. Hausaufgaben werden fristgerecht, vollständig und pflichtbewusst abgegeben. Selbst wenn mal eine, zwei oder gar drei Ausarbeitungen ausgedruckt werden müssen, zahlen wir aus Überzeugung die Kosten dafür von unserem Taschengeld. Letztendlich hat es die Politik als erstes erkannt, dass wir uns so am besten digital bilden und unsere Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Empathie entwickeln können.

Selbstverständlich wurden und werden daher auch zukünftig alle Prüfungen ausgesetzt. Wir sagen: „Danke! Weiter so, Daumen hoch!“