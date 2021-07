Der anhaltende Regen sorgt an vielen Stellen im Raum Stockach für Überschwemmungen oder andere Auswirkungen.

Am Mittwochmorgen teilte die Stadtverwaltung Stockach mit, dass nun der Verbindungsweg zwischen Nenzingen und Wahlwies, der am Hexenbrünnele entlang führt, aufgrund von Hochwasser gesperrt sei.

Der Verbindungsweg von Nenzingen in Richtung Wahlwies ist wegen Hochwasser gesperrt. | Bild: Löffler, Ramona

An der Brückenbaustelle beim Stockacher Freibad (L194) ist das Wasser über Nacht zurückgegangen, nachdem am Dienstag wieder alles überflutet gewesen war. Alle sind dort jedoch auf den nächsten Regen eingestellt, der laut Wetterbericht am Mittwochabend kommen soll, der voraussichtlich wieder alles überschwemmt.

Das Wasser ist wieder zurückgegangen und die Fahrbahnreparatur ist fertig. Jetzt kommt es nur noch auf das weitere Wetter an. | Bild: Löffler, Ramona

Am Freitag soll entschieden werden, ob die Straße am Mittwoch fertig reparierte Straße freigegeben werden kann.

Die Wege zwischen Bodman und Ludwigshafen durch das Naturschutzgebiet „Im Hangen“ sind bereits seit einigen Tagen mit Sperrzäunen und Schildern versehen. Dort ist der Weg stellenweise unter Wasser.

Im Naturschutzgebiet „Im Hangen“ ist teilweise Hochwasser. Die Fußwege sind gesperrt. Hier die Sperrung am Campingplatz. | Bild: Löffler, Ramona

Der kürzlich neueröffnete Wanderweg vom Schiffsanleger am Fuß der Marienschlucht über den Burghof nach Wallhausen ist aufgrund des vielen Regens gesperrt. Dort herrscht Lebensgefahr, da die Hänge rutschen oder Bäume umstürzen könnten. Dort legen vorübergehend keine Kursschiffe mehr an.

In Espasingen steigt bei anhaltendem Regen der Wasserstand der Stockacher Aach sehr stark an. Zu beiden Seiten der Brücke, über die am Ortsausgang Richtung Stahringen die B34 läuft, wird es dann eng und vor allem bei den Wiesen auf der Seite der alten Schlossbrauerei tritt das Wasser über die Ufer.

Die überflutete Wiese bei der Kläranlage zwischen Espasingen und Bodman am 13. Juli. | Bild: Löffler, Ramona

Zwischen Espasingen und Bodman bietet sich ein ähnliches Bild bei der Kläranlage. An der Hurtbrücke tritt die Aach über die Ufer und es entsteht sogar ein großer Wiesen-See. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sank der Wasserstand dort wieder – die Wiese ist momentan wieder Wiese.

Wo ist noch Hochwasser oder die Gefahr, dass es kommt? Wer weitere Stellen kennt oder sogar Fotos hat, kann diese gerne zur Veröffentlichung an stockach.redaktion@suedkurier.de schicken.