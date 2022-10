Stockach vor 3 Stunden

Geschafft, aber teurer geworden! Der Bettenhaus-Anbau am Stockacher Krankenhaus ist eröffnet

Mit einem Festakt ging am Samstag der Bettentrakt in Betrieb. Die Kosten liegen bei 5,9 Millionen Euro. Was 2023 noch ansteht, was die Beteiligten sagen und was der Anbau den Patienten nun bietet.