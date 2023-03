Im Stockacher Luftraum ist ganz schön was los. Viel Klappern und eine tierische Seifenoper. Zuerst trudelte Storch Hans wieder im Nest auf dem Kriegerdenkmal mit Blick über die Stadt ein. Von Nelli II erst noch keine Spur – dafür war plötzlich eine andere Dame im Nest.

Huch? Hatte Hans etwa eine Neue? Gab es etwa schon eine Nelli III? Die Störchin, mit der es nicht ganz jugendfrei zuging, hatte einen Ring am Bein. Wo war die unberingte Nelli II? Und wer war eigentlich die Neue? Tja, keine Unbekannte: Ihre Ring-Nummer lautete HES SN974 und zeigte, dass da gleich zwei Störche ziemlich flatterhaft waren: Hans, der hier seit 2017 wohnt, und die Dame an seiner Seite, die eine Schweizer Störchin ist, die im vergangenen Jahr mit ihrem Partner das erste Nest in Bodman gebaut hat.

Die Störchin, die wir jetzt einfach mal Johanna taufen, war aber plötzlich wieder aus Stockach weg. Nachdem mehrere Störche um Nest und Kirche kreisten eine Überraschung: ein unberingter Storch bei Hans, der nur Nelli II sein kann. Ob sie wohl zuerst in Bodman war?