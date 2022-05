Netze BW hat inzwischen die Lage vor Ort geprüft und am Freitagmorgen die Stromleitungen am neuen Storchennest in der Friedhofstraße in Bodman isoliert. Wenn im Herbst das Nest leer sei, solle dann in Absprache mit dem Storchenbeauftragten entschieden werde, was damit geschehe, so die Pressesprecher Ralph Eckhardt.

Inzwischen ist auch die Herkunft des Schweizer Storchs klar, der gemeinsam mit einem in Wahlwies geschlüpften Storch baut. Die Vogelwarte in Möggingen hat aus der Schweiz Infos zur Ringnummer HES SN974 erhalten.

Störche haben sich erstmals in Bodman angesiedelt. | Bild: Löffler, Ramona

Der Storch, dessen Geschlecht unbekannt ist, wurde am 16. Juni 2020 in Zürich beringt. Die Stelle ist zwar nicht näher in Worten beschrieben, aber es sind GPS-Koordinaten angeben, die an den Greifensee zwischen den Zuflüssen Aabach und Tüfenbach führen. Mit Bodman als Wahlheimat wohnt der Storch ebenfalls wieder an einem See.

HES steht übrigens für Helvetia (Schweiz) und die Vogelwarte Sempach, während sich DER beim Ring des deutschen Storchs (DER A2V60) aus DE für Deutschland und R für die Vogelwarte Radolfzell-Möggingen zusammensetzt.