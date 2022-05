Ein Storchenpaar wohnt jetzt in Bodman mit Sicht auf den See und die Ruine Bodman. Es ist das erste Nest in der Seegemeinde. Die Ringe der Störche geben Aufschluss über ihre Herkunft.

Bild: Löffler, Ramona

Ausgerechnet direkt am See in Bodman-Ludwigshafen gab es bisher noch keine Storchennester. Das hat sich nun geändert, da ein Storchenpaar sich einen Strommast in der Friedhofstraße als Wohnort ausgesucht hat.

Die beiden bauen dort sehr erfolgreich an einem Nest. Beide haben gut lesbare Ringe, die zeigen woher sie stammen. Der SÜDKURIER hat über eine Abfrage der Ringe bei der Vogelwarte Radolfzell erfahren, dass die Ringnummer DER A2V60 am 20. Juni 2020 in Wahlwies an einen Jungstorch im Nest auf dem Glockenturm an der evangelischen Kirche ging. Nun hat er sich unweit der Weilerkapelle in Bodman niedergelassen – mit einem Schweizer Storch, bei dem die Abfrage des Ringes und der genauen Herkunft über die Grenzen noch läuft.

Der Storchenbeauftragte Christian Mende steht mit Netze BW in Kontakt, da Storchennester zwar geschützt sind, aber geprüft werden muss, ob der Strommast gesichert werden muss.

