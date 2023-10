Die Einsatzkräfte der Stockacher Feuerwehr sind am Donnerstagnachmittag zu einem Brand auf einem Einfamilienhaus in der Friedhofstraße in Wahlwies ausgerückt. Wie die Polizei mitteilt, war dort auf dem Dach des Hauses gegen 15.30 Uhr eine Photovoltaik-Anlage in Brand geraten.

Bei der PV-Anlage handelt es sich um ein voll-integriertes Modell, sodass die Anlage selbst das Dach ist. Dies erschwerte die Löscharbeiten. | Bild: Freißmann, Stephan

Julian Schmitt vom Presseteam der Freiwilligen Feuerwehr Stockach erklärte vor Ort, es habe zu Beginn einen Brand mit offenen Flammen gegeben. Die Besonderheit der Anlage sei laut Schmitt, dass das Haus eine voll-integrierte PV-Anlage als Dach habe, also kein klassisches Dach. Die PV-Anlage selbst sei hier das Dach des Objekts, was die Löscharbeiten erschwert habe.

Dennoch sei der Brand laut Feuerwehr um 15.50 Uhr bereits gelöscht gewesen. Die Flammen hätten zuvor nicht auf das restliche Gebäude übergreifen können. Personen seien zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht mehr im Haus gewesen und daher nicht verletzt worden.

Am Dach des Hauses entstand ein Schaden, dessen Höhe laut Feuerwehr noch nicht zu beziffern sei. | Bild: Stehpan Freißmann

35 Einsatzkräfte der Wehren aus Wahlwies und Espasingen seien vor Ort gewesen. Auch die Drohneneinheit des Landkreises sei im Einsatz gewesen, um mit der Wärmebildkamera ein besseres Lagebild zu bekommen. Die Höhe des Schadens sei laut Feuerwehr noch nicht abzuschätzen. Der Wasserschaden innerhalb des Gebäudes sei nicht groß.