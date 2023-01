Wer hat die Einbrecher gesehen? In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte einen Obsthandel zwischen Bodman und Espasingen, einen Imbiss in Espasingen und einen weiteren Obsthof in Wahlwies heimgesucht, teilt die Polizei mit. Auch in Orsingen gab es einen Einbruch. Ob alle zusammenhängen, sei momentan noch nicht klar, so Katrin Rosenthal, Sprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz auf SÜDKURIER-Nachfrage.

Einbruch in Betrieb an der Hurtbrücke

Im Zeitraum zwischen Montagabend, 19.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 7.30 Uhr schlugen laut Polizei unbekannte Täter eine Plastikscheibe an einem Rolltor zu einem Obsthandel in der Straße „An der Hurtbrücke“ zwischen Bodman und Espasingen ein. Sie seien so in das Gebäude und die Verkaufsräume gelangt.

Dort hätten sich die Einbrecher an diversen Lebensmitteln bedient, ehe sie die Räume wieder durch die eingeschlagene Scheibe verlassen hätten. Die Polizei beziffert die Schadenshöhe auf mehrere hundert Euro.

Diebe stehlen Geld aus Imbiss

Im selben Zeitraum hätten sich Einbrecher über ein Fenster Zutritt zu den Innenräumen eines Imbisses in der Meersburger Straße in Espasingen verschafft. Dort hätten sie die Küche durchwühlt und eine Kasse mit rund 100 Euro Münzgeld gestohlen. Anschließend seien die Täter wieder über das zuvor geöffnete Fenster geflohen.

Der Espasinger Imbiss war eines von mehreren Einbruchszielen in dieser Woche. Unbekannte hatten auch einen Obsthandel und einen Obsthof im Visier. | Bild: Constanze Wyneken

Videoüberwachung schreckt die Täter ab

In der gleichen Nacht zwischen 2.50 Uhr und 3.20 Uhr schlichen zwei unbekannte Männer über das Hofgelände eines Obsthofes in der Stahringer Straße in Wahlwies, so die Polizei. Dort seien sie jedoch vermutlich von der Videoüberwachung abgeschreckt worden. Sie hätten nichts entwendet oder beschädigt, sondern das Gelände wieder verlassen

Zu den beiden unbekannten Männern der Aufzeichnungen des Obsthofes in Wahlwies liegt folgende Personenbeschreibung vor: Einer habe schwarze Schuhe, eine dunkle Hose, dunkle Kapuzenjacke und dunkle Wollmütze getragen. Der andere habe schwarze Turnschuhe, eine dunkle Jogginghose mit weißem Streifen und eine dunkle Kapuzenjacke getragen, darunter einen grauer Hoodie und eine dunkle Wollmütze.

Die Polizei sucht Zeugen der Vorfälle

Derzeit sei nicht auszuschließen, dass vor allem zwischen den Vorfällen in Espasingen, Bodman und Wahlwies ein Zusammenhang bestehe. Der Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen ermittelt und bittet Zeugen, denen in der fraglichen Nacht etwas Verdächtiges aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf die unbekannten Männer geben können, sich unter der Telefonnummer 07773/920017 zu melden.

Weiterer Einbruch in Orsingen

Auch in einem Malergeschäft in der Straße „Steinäcker“ in Orsingen gab es laut Polizei einen Einbruch. Dieser war allerdings in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Ein unbekannter Täter hebelte laut einer Mitteilung der Polizei ein Fenster zum Bürogebäude des Betriebs auf und gelangte so in die Innenräume. Anschließend sei der Einbrecher ohne Beute wieder durch das Fenster geflüchtet. Zeugen, denen in der Nacht Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach unter 07771/93910 in Verbindung zu setzen.