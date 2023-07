Der Sommer steht vor der Tür und das Ferienprogramm geht in eine neue Runde. Wie jedes Jahr haben die Tourist-Information, die Stadtjugendpflege, die Stadtbücherei und nahezu 30 andere Veranstalter ein umfangreiches Angebot an Veranstaltungen für alle Altersgruppen auf die Beine gestellt, erzählt Christina Kästle von der Tourist-Information.

Stadtjugendpfleger Frank Dei zufolge richtet die Stadtjugendpflege dieses Jahr zum Beispiel eine Outdoor-Woche für etwas ältere und eine Kinder-Aktiv-Woche für jüngere Kinder aus. Im Rahmen der Outdoor-Erlebniswoche werden über den ganzen Tag hinweg erlebnispädagogische Aktivitäten im Freien angeboten, erzählt Dei. Und auch bei der Kinderaktivwoche gebe es jeden Tag ein anderes Motto.

Escape-Room, Hexentag und Windräder bauen

Weitere Höhepunkte des Programms der Stadtjugendpflege seien das Erlebnisbogenschießen, ein Hexen- und Zauberertag für kleinere Kinder, sowie Ausflüge zu einem Escape-Room, in dem man Rätsel lösen muss, um wieder rauszukommen, und zum Lasertag-Spielen für Jugendliche, ein modernes Fangspiel mit Westen und Infrarot-Markierern.

Außerdem gebe es dieses Jahr einen Energie-Workshop, bei dem die Kinder ein Wasserrad, ein Windrad und eine Solaranlage selbst bauen könnten. Dieser Workshop solle auch dazu beitragen, das Bewusstsein für erneuerbare Energien bei Kindern zu fördern, so Dei. „Ich finde das ein schönes Thema für Kinder“, sagt er.

„Durchgängig sind alle Angebote eigentlich mehr oder weniger ausgebucht“, beschreibt Dei die hohe Nachfrage. Außer von Kindern aus Stockach werde das Programm auch von Kindern aus den Nachbargemeinden Hohenfels und Mühlingen in Anspruch genommen, so Dei.

Was ist die Stadtjugendpflege? Die Stadtjugendpflege Stockach besteht der Webseite der Stadt Stockach zufolge seit dem 1. Juli 2000. Das Angebot richte sich an Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 18 Jahren. Der grundlegende Ansatz der Stadtjugendpflege bestehe in der Förderung des Bildungs- und Entwicklungsprozesses von Kindern und Jugendlichen. Ziel der Jugendpflege sei es, Ansprechpartner von jungen Menschen zu sein, ihre sozialen Kompetenzen zu fördern und zu stärken, sie in ihren sozialen Belangen zu unterstützen, Gemeinschaft erleben zu lassen und altersentsprechende Angebote und Mitwirkungsmöglichkeiten zu eröffnen. Diese Förderung solle vor allem durch Kooperationen mit Schulen, Vereinen und Verbänden verwirklicht werden.

Einmal einen Rettungswagen von innen sehen

Und was hat die Stadtbücherei den Kindern diesen Sommer zu bieten? Laut Leiterin Gabriele Gietz gebe es einen Ferien-Leseclub, bei dem die Teilnehmer über die Sommerferien hinweg mindestens drei Bücher lesen sollten. Der Fortschritt werde in einem Lese-Logbuch festgehalten und am Schluss gebe es eine Urkunde, so Gietz.

Und für die Kleinsten ab drei Jahren gebe es an drei Tagen in der Woche jeweils morgens vor der Bibliotheksöffnung Vorleseaktionen. Für Technikbegeisterte werde es zudem einen Workshop namens „Programmieren mit Codey Rocky“ geben, erzählt Gietz. Codey Rocky sei ein Roboter, erklärt sie lachend.

Weitere besonders beliebte Höhepunkte anderer Veranstalter seien zum Beispiel ein Nachmittag beim DRK, bei dem man unter anderem einen Blick in einen Rettungswagen werfen könne, und eine abendliche Pirsch mit einem Jäger, erzählt Christina Kästle.

Auch für Erwachsene gibt es Programm

Am 22. Juli gebe es zudem einen Schnuppertag bei einer Rettungshundestaffel, so Kästle. „Der Höhepunkt ist: Da kann man sich dann auch suchen lassen vom Hund“, erzählt sie begeistert über den Programmpunkt. Neu in diesem Jahr seien unter anderem E-Bike-Touren für Erwachsene, die an sechs Samstagen angeboten werden, so Kästle.

Und sogar das Freibad sei dieses Jahr mit an Bord, ergänzt Frank Dei. Am 8. Juli werde das 50-jährige Bestehen des Stockacher Freibads gefeiert und über den Sommer gebe es dort zum Beispiel Schnuppertauchen, ein Open-Air-Kino und einen Arschbombenwettbewerb, erzählen Kästle und Dei.

„So ein Ferienprogramm ist die ideale Möglichkeit für Vereine, mal die Tür zu öffnen“, sagt Kästle. Die Teilnehmer könnten auf diese Weise neue Interessen entdecken und die Vereine könnten Mitglieder werben, meint sie.

Anmeldestart war bereits

Die ersten Programmpunkte sind schon ausgebucht, da bereits Anmeldestart war. Während die Veranstalter früher alle eigene Termine für den Anmeldestart hatten, gebe es mittlerweile einen zentralen Termin, der am 26. Juni war. Die eigentliche Anmeldung und die Bezahlung erfolgen jedoch nach wie vor direkt bei den Veranstaltern, ergänzen die drei.

Alle sollen mitmachen können

Da es bei vielen Veranstaltungen Wartelisten gebe, appellieren Kästle und Gietz an die Teilnehmer, vorher abzusagen, wenn sie zu einer Veranstaltung doch nicht kommen können. „Ganz euphorisch wird angemeldet und dann heißt es manchmal doch: Och, heute ist schönes Wetter, da kommen wir doch nicht“, beschreibt Kästle die Problematik.

Und was Frank Dei abschließend noch wichtig ist: „Es soll kein Kind aus finanziellen Gründen nicht mitmachen können.“ In diesem Zusammenhang verweist er auf den Sozialpass, der unter bestimmten Voraussetzungen bei der Stadt beantragt werden kann und mit dem man eine Ermäßigung auf die Angebote bekommen könne. So dürfte einem gelungenen Sommer nichts mehr im Wege stehen, sind sich alle einig.