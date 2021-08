Siegfried Endres ist ein Mann mit vielen Aufgaben – seit Ende Juni ist es eine weniger. Da endete die Amtszeit als ehrenamtliches Vorstandsmitglied bei der Baugenossenschaft Stockach. Endres schied nach 26 Jahren altershalber aus. Im September wird er offiziell verabschiedet. Mit dem SÜDKURIER spricht er über Projekte, die er seit 1995 begleitet hat.

Als Banker war er gefragt

Er sei damals aufgrund seiner Erfahrungen als Banker – Endres war mehr als 30 Jahre im Vorstand der Volksbank Überlingen – gefragt worden, ob er ehrenamtliches Vorstandsmitglied werden wolle, erinnert sich der 70-Jährige und fügt an: „In der Historie waren immer wieder Banker im Ehrenamt tätig.“

Damals war Dieter Fritz geschäftsführender Vorstand, Hermann Rath war ehrenamtliches Vorstandsmitglied. Siegfried Endres erklärt: „Laut Gesetz muss die Baugenossenschaft mindestens zwei Vorstände haben. Sie kann nur von zwei Leuten gemeinsam vertreten werden und da nicht immer alle Zeit haben, sind es bei der Baugenossenschaft Stockach immer drei Personen.“

Während seiner Amtszeit folgte 2003 Lorenzo Patone auf Hermann Rath, für Dieter Fritz, der 2016 ausschied, kam im Januar 2017 Roland Mathis als hauptamtlicher Vorsitzender.

2000 wurde das erste große Projekt fertiggestellt

Das erste große Projekt seiner Ära war das Wohn- und Geschäftshaus in der Pfarrstraße auf dem Parkhaus. „Das Grundstück gehörte damals anteilig Dandler, der Volksbank und der Baugenossenschaft Stockach“, so Endres. 2000 wurde das Gebäude mit neun Eigentumswohnungen, einem Laden und vier gewerblichen Einheiten fertiggestellt.

Ein weiterer Meilenstein war das 75-jährige Bestehen der Baugenossenschaft, das 2004 im Bürgerhaus gefeiert wurde.

Mietswohnhäuser der Baugenossenschaft Die Baugenossenschaft Stockach besitzt mehrere Mietswohnhäuser. Das erste, das nach dem Zweiten Weltkrieg erbaut wurde, ist ein Zwölf-Familien-Haus. Es steht in der Hans-Kuony-Straße, wurde 1950 gebaut und 1998 renoviert. 2016 wurden Balkone angebaut. Ein weiteres Haus in der gleichen Straße, zwei in der Radolfzeller Straße, vier in der Gartenstraße sowie drei in der Mozartstraße stammen ebenfalls aus den 1950er Jahren. Alle wurden Ende der 1990er Jahre renoviert. Das trifft auch für drei Häuser zu, die Anfang der 1970er Jahre entstanden. Neu sind die 14-Familien-Häuser Galgenäcker 24 und 26. Noch im Bau befinden sich ein 18-Familien-Haus im Galgenäcker sowie ein Mehrfamilienhaus mit 13 Wohneinheiten vorzugsweise für die Generation 60+. (wig)

Im Jahr 2011 war Baubeginn des Wohn- und Geschäftshauses Winterspürer Straße 6/8 mit 16 Wohnungen, zwei Gewerbeeinheiten und 27 Tiefgaragen-Stellplätzen. Seit dem Frühjahr 2014 befindet sich in dem Haus die Geschäftsstelle der Baugenossenschaft. Mitglieder und Mieter können dort ihre Anliegen vorbringen, Miet-Interessenten erhalten Informationen zur Mietsituation und zur Mitgliedschaft in der Baugenossenschaft.

Baugenossenschaft reagiert auf den Druck am Wohnungsmarkt

Siegfried Endres erzählt auch von den Gebäuden Galgenäcker 24 und 26 mit je 14 Wohnungen. Dort sei ursprünglich nur ein Gebäude geplant gewesen. Da sich jedoch der Druck am Wohnungsmarkt so verstärkte, wurde das zweite Gebäude mit gleichen Grundrissen und nahezu denselben Handwerkern in Angriff genommen. Galgenäcker 24 wurde 2016 fertiggestellt, das Nachbarhaus 2016.

2020 begann der Bau Galgenäcker 22 mit 18 Wohnungen, er steht kurz vor der Fertigstellung. Und seit November entstehen in der Robert-Koch-Straße 1 13 seniorengerechte Wohnungen.

Es gab also viele herausragende Bautätigkeiten während seiner Amtszeit. Zudem seien nahezu alle Wohnungen, die in den 1950er und 1960er Jahren erstellt worden waren, energetisch saniert und auf den neuesten Stand gebracht worden.

Der Mann für die Finanzen

Seine Aufgabe war es, stets für solide finanzielle Verhältnisse der Baugenossenschaft zu sorgen. Entscheidungen habe das Vorstandsteam laut Endres immer gemeinsam getroffen. Bei den Pflichtprüfungen vom Verband hätten sie stets hervorragende Prüfungsberichte erhalten. „Bei uns gibt es keinen Investitionsstau und keine Wohnungen, die noch nicht auf aktuellem Stand sind“, betont Endres.

Derzeit verwaltet die Baugenossenschaft Stockach, die nicht mit der Baugenossenschaft Hegau zu verwechseln ist, rund 150 eigene Wohnungen. Siegfried Endres erzählt, es gebe aktuell eine Warteliste von fast 50 Interessenten, die gerne eine Wohnung hätten.

„Um an eine Wohnung zu kommen, muss man bei der Baugenossenschaft Mitglied werden. Man zahlt dann keine Kaution, sondern zeichnet Genossenschaftsanteile. Das Geld wird verzinst. Wenn die Leute ausscheiden, bekommen sie ihr Geld zurück.“

Wer eine Wohnung der Baugenossenschaft hat, hat dort ein lebenslanges Wohnrecht. Der Quadratmeter-Mietpreis liege unter zehn Euro, auch bei Neubauten.

Das neue Vorstandsteam

Nach seiner Verabschiedung wird das Vorstandsteam der Baugenossenschaft Stockach aus Roland Mathis als geschäftsführendem Vorstand und den ehrenamtlichen Vorsitzenden, Lorenzo Patone und Roland Strehl, bestehen.

Siegfried Endres bleibt Vorsitzender des Vereins Handel, Handwerk und Gewerbe sowie des VfR Stockach und Narrenchronist des Narrengerichts.