Die Stadt unterstützte mit der Aktion eine Initiative von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Hubert Walk sagte, dass diese Geste auch all jenen Menschen galt, die in den vergangenen Monaten nicht gebührend Abschied von einem geliebten Menschen nehmen konnten. Wie die Stadt Stockach außerdem mitteilte, wurden auch die Flaggen am Rathaus über das Wochenende auf Halbmast gesetzt.

Bis zum Sonntag waren in Deutschland laut Robert Koch-Institut 79.914 Personen an oder mit Corona gestorben. 261 waren es bis zum Donnerstagmittag laut aktuellen Zahlen des Landratsamt im Kreis Konstanz.