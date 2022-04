In den vergangenen zwei Jahren haben die Corona-Beschränkungen, größere Hochzeiten so gut wie unmöglich gemacht. Nachdem diese nun weggefallen sind, ist der Ansturm auf die Hochzeits-Locations entsprechend groß. Wer in diesem Jahr noch einen Termin ergattern möchte, muss deshalb flexibel sein – vor allem, was die Wochentage betrifft.

Mehr Anfragen als mögliche Termine

Im Restaurant Bodano am Hafen von Bodman ist die aktuelle Nachfrage nach Terminen für eine Hochzeitsfeier „knackig“, wie Juniorchef Stefan Reich es ausdrückt. Mittlerweile würde man nicht nur den Samstag als Termin für Hochzeiten anbieten, sondern auch den Freitag. Dies sei allerdings eine große logistische Herausforderung für das Restaurant und dessen Mitarbeiter.

Die Serie

--------------- ‚Die Hochzeitsmacher‘ greift verschiedene Aspekte von Hochzeiten und Trauungen im Raum Stockach aus. So ging es bereits um Veränderungen bei den standesamtlichen Trauungen. Ein weiteres Thema der Serie werden zum Beispiel freie Trauungen sein.---------------

„Wenn von Freitagabend bis 3 oder 4 Uhr am Samstag in der Früh gefeiert wird, dann wartet schon ein Team zum Aufräumen. Ab 10 Uhr wird dann neu eingedeckt und dekoriert, so dass die nächste Feier ab 14 oder 15 Uhr beginnen kann, bei schönem Wetter mit einem Sektempfang auf der Terrasse“, erläutert Stefan Reich.

Auf jeden Fall gebe es für dieses Jahr schon mehr Anfragen als mögliche Termine und es seien in den Monaten Juli bis August auch nur noch wenige Freitagstermine übrig, so dass man bereits für das kommende Jahr plane. Und auch da seien bereits fast alle Samstagstermine vergeben.

Wunschtermine nur langfristig

Aufgrund der Absagen aus den vergangenen beiden Jahren und den neuen Hochzeiten sehe es mittlerweile so aus, dass man im Grunde zwei Jahre im Voraus planen müsse, wenn man zwingend einen Samstagstermin haben wolle. Wunschtermine gebe es definitiv nur langfristig.

Stefan Reich rät zu Flexibilität in der Terminsuche. Im ersten Corona-Sommer 2020 hatte es, so Reich, vier kleinere Hochzeiten im Bodano à 50 Personen gegeben. Im Jahr 2021 seien Hochzeiten bis zu 100 Personen möglich gewesen. Hiervon hätten neun an der Zahl stattgefunden. Wer in den Sommermonaten dieses Jahres an anderen Tagen als Freitag oder Samstag feiern möchte, erhält für die Raummiete eine Reduktion um 50 Prozent.

„Dieses Jahr ist schon alles ausgebucht“

Ganz ähnlich stellt sich die Situation in Eigeltingen dar. Daniel Riess von der Lochmühle beschreibt es so: „Nachholbedarf ist klar da, aber es gibt auch einige Brautpaare, die jetzt gar nicht mehr groß feiern wollen, nachdem in der Vergangenheit so Vieles verschoben oder abgesagt werden musste. Aktuell wird wieder viel gebucht mit dem nötigen Respekt. Dieses Jahr ist schon alles ausgebucht und die Planung für 2023 läuft.“ An Freitagen und Samstagen finden Hochzeiten statt, an Sonntagen Geburtstage und Taufen.

Termine für Hochzeiten in schöner Umgebung sind dieses Jahr rar. | Bild: Constanze Wyneken

Daniel Riess sagt, man halte in der Lochmühle die Kapazitätsgrenze weiter unten, sprich, man wolle nicht alles ausreizen. Man würde also Hochzeiten bis zu 150 Personen planen. Dann liefe es eh meist darauf hinaus, dass 120 Personen kommen. Auch appelliere man an die Vernunft, dass Menschen, die sich krank fühlen, nicht zur Feier kommen sollten. Ältere Menschen würden aktuell eher weniger an großen Hochzeitsfeiern teilnehmen.

In den vergangenen Jahren war die Lochmühle zeitweise geschlossen. Manche Hochzeitsfeiern habe man drei, vier oder fünf Mal verschieben müssen, da seien schon einige abgesprungen oder heirateten im vergangenen Jahr dann maximal im engsten Familienkreis. Daniel Riess gibt für Planungswillige den Rat, flexibel zu sein, dann bekomme man auf jeden Fall schneller einen Termin.

Mehr Arbeit für Fotografen und Floristen

Der Stockacher Hochzeitsfotograf Andreas Erhardt sieht es auch so, dass sich die Lage momentan erholt. Für Fotografen seien die vergangenen beiden Jahre ziemlich mau gewesen, denn die Paare wollten oder durften nicht groß feiern, also heirateten sie eher standesamtlich und feierten klein.

Die Folge davon sei gewesen, dass auch die Aufträge für die Fotografen zurückgingen. Denn man habe keine Partyfotos mehr machen können, meist nur noch offizielle Hochzeitsfotos. Erhardt ist aber optimistisch, dass viele Hochzeiten noch groß nachgeholt werden. Und er sagt: „Demnächst kommt sicher was auf die Hochzeitsfotografen zu.“

Diese Meinung teilt auch Mirjam Gralke vom Blumenhandwerk in Stockach. Die Floristin erklärt: „Man merkt, dass die Leute wieder verstärkt heiraten wollen und das ist richtig schön. Wir sind optimistisch, dass es gut weitergeht.“