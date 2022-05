Bei der Stockacher Feuerwehr tut sich derzeit viel: Nicht nur gab der bisherige Wahlwieser Abteilungskommandant Rüdiger Lempp sein Amt nach 15 Jahren berufsbedingt und aus familiären Gründen ab, auch soll es neue Fahrzeuge geben und es gibt mehrere Bauprojekte. All dies wurde in der jüngsten Versammlung der Abteilung Wahlwies thematisiert. Da es sich um die erste nach der Corona-Pause handelte, war die Tagesordnung entsprechend lang.

So wurde als Lempps Nachfolger der 28-jährige Steffen Kuppel bestimmt, als sein Stellvertreter dient der 33-jährige Manuel Mauch. Sie wurden für fünf Jahre vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderats gewählt. Rüdiger Lempp bleibt Stellvertreter von Gesamtkommandant Uwe Hartmann.

Aktive Mitglieder Der bisherige Wahlwieser Abteilungskommandant Rüdiger Lempp sagte, die Abteilung habe 45 aktive Mitglieder, darunter zehn Frauen, elf Alterskameraden und elf Menschen in der Jugendwehr. Hier hatte Raphael Mandrella vier Mädchen und sieben Jungen genannt. Fünf neue Mitglieder seien in den vergangenen drei Jahren zur Jugendfeuerwehr gestoßen. Alida Klaiber und Axel Rath seien neu in der Jugendleitergruppe, während Tobias Lempp das Team nach mehreren Jahren verlassen habe. Tagesverfügbarkeit könnte besser sein Rüdiger Lempp Informierte über den Ausbildungsstand, den Altersdurchschnitt – dieser liegt bei 33 Jahren – und 64 Einsätze von 2019 bis 2021. Die Tagesverfügbarkeit von Führungskräften könnte verbessert werden, betonte er. Neuaufnahmen und Verabschiedungen Roman Buchholz, Christoph Schubert und Hans Wiggenhauser kommen neu zur Einsatzabteilung Wahlwies. In die Alterswehr verabschiedet wurden Reinhard Elsner, Werner Steinmann und Walter Fröhlich. Zahlreiche Beförderungen Leonie Hauser, Alida Klaiber, Valentina Sauter, Franziska Buchholz, Sven Kneer, Hannes Sauter und Luis Wochner werden zu Feuerwehrfrauen beziehungsweise -männern befördert. Katharina Mauch ist nun Oberfeuerwehrfrau, Felix Munding und Nico Munding sind Oberfeuerwehrmänner. Zur Hauptfeuerwehrfrau wird Lisa Bühler befördert, Hauptfeuerwehrmänner werden Reinhard Elsner, Dominik Lempp, Axel Rath und David Zimmermann. Tobias Kramer ist nun Oberlöschmeister und Niklas Petermann Hauptlöschmeister, nachdem er fünf Jahre lang Oberlöschmeister war und den Ausbilderlehrgang absolviert hat.

Dem neuen Führungsteam steht bereits eine große Aufgabe bevor: Wie Uwe Hartmann berichtete, seien Gebäude, Fahrzeuge, Geräte und Ausstattung insgesamt auf einem guten Stand. Aber im Gerätehaus gebe es Kapazitätsprobleme. „Lasst uns mit eurem neuen Führungsteam kreativ und zusammen mit der Ortschafts- und Stadtverwaltung nach sinnvollen Lösungen suchen“, schlug er vor.

Die neu aufgenommenen, beförderten und verabschiedeten Mitglieder der Einsatzabteilung Wahlwies (von links): Christoph Schubert, Hans Wiggenhauser, Roman Buchholz, Franziska Buchholz, Luis Wochner, Sven Kneer, Katharina Mauch, Nico Munding, Niklas Petermann, Dominik Lempp, Tobias Kramer (bis vor einem Jahr stellvertretender Abteilungskommandant), Walter Fröhlich, Reinhard Elsner und Werner Steinmann. | Bild: Claudia Ladwig

Ein Gefahrenschwerpunkt ist die Bahnstrecke

Bei seinem Bericht stellte Uwe Hartmann auch die Unterstützung der Wahlwieser Kameraden im Industriegebiet Hardt heraus. Dadurch könne immer eine zeitnahe Hilfe gewährleistet werden, selbst im Fall einer Störung der Verkehrswege von der Stadt her.

Weitere Gefahrenschwerpunkte seien für ihn Überflutungsszenarien nach Unwetter, die Bahnstrecke und das Pestalozzi Kinderdorf. Außerhalb des Einsatzgeschehens hob er das Engagement für die Dorfgemeinschaft, die Gesamtwehr, die umliegenden Wehren und die Zusammenarbeit mit der Einsatzabteilung Espasingen hervor.

Probleme gebe es bei der Aus- und Weiterbildung der Führungskräfte, da hakt es laut Hartmann etwas. Das hänge mit den viel zu wenigen Lehrgangsplätzen an der Landesfeuerwehrschule zusammen. Die Kreisbrandmeister des Regierungspräsidiums Freiburg hätten ihren Unmut gegenüber dem Innenministerium in einem Brandbrief zum Ausdruck gebracht.

Viele Projekte für die Gesamtwehr

Gesamtkommandant Uwe Hartmann berichtete auch aus der Gesamtwehr. Zwei Mannschaftstransportwagen (MTW) für Mahlspüren im Hegau und Seelfingen sowie ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) für die Abteilung Espasingen und ein Tanklöschfahrzeug (TLF) 4000 für die Abteilung Stadt seien bestellt. „Für Zizenhausen warten wir auf den positiven Förderbescheid, um das MLF ausschreiben zu können.“ Allerdings ließen sich die Lieferfristen derzeit überhaupt nicht abschätzen.

In Winterspüren werde für 2023 ein kompletter Neubau des Gerätehauses am gleichen Standort geplant. Die Abteilung Stadt brauche ebenfalls einen Neubau, der für 2025 anvisiert sei. Andere Neu- und Anbauten haben schon stattgefunden: In Seelfingen ist der Festakt für das neue Gerätehaus und die Fahrzeugweihe am 26. Juni geplant. Auch in Hoppetenzell wurden der An- und Umbau des Gerätehauses sowie das neue MLF während der Pandemie fertiggestellt. Für den 21. Mai ist dort ein Tag der offenen Tür geplant.

Schwierige Lage in Stockach

Bürgermeister Rainer Stolz dankte zunächst Rüdiger Lempp, der die Abteilung hervorragend entwickelt habe. Steffen Kuppel und Manuel Mauch ermunterte er, „die Mannschaft neu zu rocken und zu zeigen, was drinsteckt“. Er sei ebenso wie Ortsvorsteher Udo Pelkner dankbar für die schlagkräftige Feuerwehr in Wahlwies. Bezüglich möglicher Investitionen sagte er, man werde künftig mit ganz anderen Ausstattungen rechnen müssen als in den vergangenen zehn Jahren. Durch die Pandemie und den Ukraine-Krieg werde sich in der Gesellschaft vieles verändern.

„Ich bin sehr froh, dass wir die genannten Gerätehäuser durch haben. Was mit Stockach wird, kann ich noch nicht sagen.“ Die Stadt versuche, was möglich sei, aber man müsse nahezu jedes Jahr einen neuen Kindergarten bauen, habe noch kein Personal dafür, aber die Nachfrage sei da. „Wir schlittern in eine Situation, die wir so noch nicht hatten. Die Lage ist insgesamt eine, die wir noch nie hatten“, schloss der Bürgermeister, bevor der der ganzen Abteilung für ihre gute Arbeit zur Sicherung des Lebens in Wahlwies dankte.