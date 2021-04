von SK

Nachdem im März bereits eine digitale Auftaktveranstaltung zum Aachpark stattfand, möchte die Stadtverwaltung Stockach ab Montag, 26. April, mit verschiedenen Arbeitsgruppen das Thema weiter angehen. Wie die Stadt mitteilt, sei dabei das Ziel, die während des Auftakts erarbeiteten Ideen konkret auszugestalten. Dabei soll mit der Beteiligung der Stockacher Bürger der Aachpark zwischen Freibad und Dillplatz neu gestaltet werden. In Zukunft soll er als Naherholungsgebiet dienen.

Verschiedene Arbeitsgruppen für verschiedene Themen

Deshalb wird in der Woche vom Montag, 26. April, bis Freitag, 30. April, täglich ab 19 Uhr jeweils ein digitaler Workshop zur Gestaltung des Parks angeboten. Die erste Arbeitsgruppe tagt dabei laut der Ankündigung am Montag und soll unter anderem Vorschläge zur Wegeführung, zu Oberflächen, Sitzgelegenheiten und zur Anordnung der verschiedenen Teilbereiche erarbeiten.

Am Dienstag ist von 19 bis 20.30 Uhr eine weitere Arbeitsgruppe zum Thema Sportmöglichkeiten dran. Darin soll erarbeitet werden, welche Sportarten im Aachpark möglich sein sollen, welche räumlichen Anforderungen diese benötigen und welche Wünsche die unterschiedenen Generationen haben.

Auch Kinder dürfen mitentscheiden

Teilnehmer der digitalen Veranstaltung am Mittwoch beschäftigen sich mit der Bepflanzung des zukünftigen Parks. Sie können bei der Wahl von heimischen Gehölzen und Sträuchern mitentschieden und erarbeiten, wie naturnah der Park insgesamt wirken soll. Eltern und Kinder haben des Weiteren die Chance einen Tag später darüber zu diskutieren, welche Elemente der Aachpark der jüngsten Generation bieten soll und wo die Spielangebote im Park platziert werden könnten.

Die letzte Arbeitsgruppe trifft sich am Freitag, um über kulturelle Veranstaltungen wie kleinere Konzerte oder Ähnliches zu sprechen. Dabei soll auch entschieden werden, wie die Angebote des Aachparks nach außen dargestellt werden und wie genau der Park innerhalb von Stockach beschildert werden soll. Darüber hinaus sollen Dinge wie Themenpfade, Informationen zum Park und die Wissensvermittlung ein Thema sein.

Anmeldung auch spontan möglich

Wer sich für eine der Arbeitsgruppen anmelden möchte, könne dies laut der Ankündigung auf der Internetseite der Stadt unter www.stockach.de/aachpark tun. Das soll auch spontan möglich sein, wie Dennis Braunbarth vom Konstanzer Büro Translake, der das Bürgerbeteiligungsprojekt begleitet, mitteilt.

Neben der Arbeit in den Workshops sind laut der Stadt noch weitere Formate und Veranstaltungen zum Aachpark geplant. So solle im Sommer unter anderem ein Workshop direkt im Gebiet des Parks veranstaltet werden. Über Neuigkeiten will die Stadt die Bürger zudem auf dem Laufenden halten.