Jetzt geht es los: Die Bürger der Stadt Stockach können sich aktiv an der Gestaltung beteiligen, nachdem der Stockacher Gemeinderat im Herbst die Entscheidung für eine Neugestaltung des Geländes zwischen Freibad und Dillplatz getroffen hat. Entstehen soll laut einer Pressemitteilung der Stadt ein Naherholungsgebiet, das durch die Ideen und Anregungen der Einwohner mitgestaltet wird. Dafür hat die Stadtverwaltung einen Bürgerbeteiligungsprozess ins Leben gerufen, der im ersten Schritt den Ist-Zustand des Geländes zwischen Freibad und Dillplatz betrachtet. „Ein Schmuckstück für Stockach und gleichzeitig ein Modellprojekt für Naherholung und Klimaschutz“, so Bürgermeister Rainer Stolz zur Zielsetzung. Immerhin werde eine bislang eher vernachlässigte Fläche in einen Freizeitpark umgewandelt.

Unter dem Motto „Ein Park, der Deine Ideen lebt“ laden die Stadtverwaltung und das Büro für Bürgerbeteiligung Translake am Freitag, 12. März, 19 Uhr, alle Stockacher Bürger zu einer Auftaktveranstaltung ein. Bedingt durch die aktuelle Corona-Situation soll dieser Auftakt digital stattfinden. „Ich lade alle Stockacherinnen und Stockacher herzlichst ein, von diesem Angebot regen Gebrauch zu machen. Das digitale Format bietet uns die Chance, gerade jetzt sehr viele Menschen einzubinden und konkrete Wünsche und Anregungen in die Planung mit einfließen zu lassen“, verkündet Bürgermeister Stolz.

So funktioniert die Teilnahme

Die Teilnahme funktioniert so: Einmal auf der Homepage der Stadt unter www.stockach.de/aachpark angemeldet, erhalten die Teilnehmenden die Einwahldaten zu einer Videokonferenz. Wer Bedarf habe, könne sich auch vorab zu einem Techniktest anmelden, bei dem die technischen Voraussetzungen geprüft würden, heißt es in der Pressemitteilung.

Dennis Braunbarth vom Büro Translake erläutert den Ablauf des Abends: „Wir werden in Kleingruppen arbeiten und Ergebnisse aufbereiten. Die Teilnehmenden werden überrascht sein, wie gut das funktioniert.“ Das Ziel der Organisatoren ist es, zusammen mit interessierten Bürgern nach der Auftaktveranstaltung konkrete Maßnahmen in Arbeitsgruppen auszuarbeiten, die dann im weiteren Projektverlauf starten werden. Alle Informationen zur Anmeldung sind online auf der Webseite der Stadt unter www.stockach.de/aachpark zusammengestellt.