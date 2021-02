Das Hohe Grobgünstige Narrengericht macht mit seinem Kuony TV weiter und widmet sich nun den Kindern. Denn wie andere Veranstaltungen auch, konnten die Besuche in den Kindergärten dieses Jahr nicht stattfinden. Zumindest nicht in gewohnter Weise. Um dem Nachwuchs aber die Figuren der Stockemer Fasnet näherzubringen, gibt es dazu eine kleine fünfteilige Reihe des Arbeitskreises Narresome in Kuony TV. Stefan Keil (Narrengericht) und Stefanie Breinlinger (Marketenderinnen) stellen in den Videos die Geschichte der Fasnacht und die Häser vor: www.stockacher-narrengericht.de/kuony-tv.

Am gestrigen Fasnachtsfreitag wäre übrigens in einem normalen Jahr der Colaball gewesen.