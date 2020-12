Die Baustelle der Bundesstraße 313 am südlichen Ortseingang des Stockacher Ortsteils Zizenhausen wurde am Freitagabend für den Verkehr geöffnet. Dies teilt Zizenhausens Ortsvorsteher Michael Junginger mit. Die örtliche Umleitung sei dann direkt entfernt worden. Die Beschilderung für die überregionale Umleitung über die Bundesstraßen 14 und 311 soll am Montag entfernt werden, so Junginger.

Auch wenn sich die Fertigstellung der Baustelle um mehrere Wochen verzögert hatte, äußert er sich nun mit dem Ergebnis zufrieden: „Für Radfahrer ist es viel sicherer geworden.“ Die Bauarbeiten hätten eigentlich in der ersten Novemberhälfte beendet sein sollen. Vor allem Funde von Teer im Untergrund hätten dies verhindert, wie das Regierungspräsidium Freiburg als Bauherrin Ende Oktober bekannt gab. Teer gilt als krebserregend und muss deswegen als Altlast entsorgt werden.