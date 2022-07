So weit weg und doch noch so nah: So mancher scherzt, die 1990er seien gerade erst gewesen und nicht schon mehr als 30 Jahre her. Die Serie „Gedächtnis der Region“ bietet in diesem Sommer eine Zeitreise in die 90er-Jahre, in denen so einiges im Raum Stockach passiert ist. Es gab Bürgermeisterwahlen mit Wechseln an der Gemeindespitze in Stockach und Bodman-Ludwigshafen, die ersten Kreisverkehre in der Stadt oder auch verheerende Brände.

Die Redaktion sucht Fotos und auch Zeitzeugen, die von markanten Veränderungen in Stockach, Bodman-Ludwigshafen, Eigeltingen, Orsingen-Nenzingen, Mühlingen oder Hohenfels erzählen können. An was erinnern Sie sich gerne zurück? Was vermissen Sie? Was hat sich im Gegensatz zu heute stark in Ihrem Wohnort verändert? Wie haben Sie das Hochwasser 1999 erlebt?

Preisfux war ein beliebter Supermarkt

Da wäre zum Beispiel die Einkaufslandschaft in Stockach: Wo es heute in der Hauptstraße Tanzunterricht gibt, steuerten Kunden in den 90ern ihre Einkaufswagen durch eine kleine Norma-Filiale. Und der Preisfux samt Imbissstand an der Außentreppe, wo sich heute Takko befindet? Der Supermarkt mit Bäcker im Eingangsbereich rechts war damals in der Mittagspause eine Pilgerstätte für Schüler vom Gymnasium oder der Realschule.

Als das Aach-Center öffnete schloss der Preisfux an der Einmündung Dillstraße/Talstraße. | Bild: SK-Archiv

Im kulturellen Bereich entstand in Zizenhausen ein neuer Anziehungspunkt: Das Kino. Heute ist es bereits wieder Geschichte, aber in dem verhältnismäßig kleinen Gebäude liefen große Hollywood-Filme, zum Beispiel Titanic – ein Film, den die Zuschauer dort mit Pause genießen konnten, weil er so lange war. Wer erinnert sich an die Anfänge des Kinos oder hat Fotos davon?

Stolz folgt auf Ziwey und Weckbach auf Herzog

In den zwei größten Orten der Verwaltungsgemeinschaft kam in den 90ern ein großer Wechsel im Rathaus: 1993 trat Franz Ziwey, der seit 1969 im Amt war, nicht mehr bei der Bürgermeisterwahl an. Rainer Stolz setzte gegen die Mitkandidaten durch – und ist heute noch Bürgermeister.

In Bodman-Ludwigshafen gab es im Jahr 1999 nach nur einer Amtszeit den Wechsel von Helmut Herzog zu Matthias Weckbach – auch er ist heute noch das Oberhaupt der Seegemeinde.

Auszählung bei der Bürgermeisterwahl in Bodman-Ludwigshafen im Jahr 1999 | Bild: SK-Archiv

Großbrand in der Oberstadt

Und dann wäre da noch ein Großbrand mitten in der historischen Stockacher Oberstadt, der sich am 4. September 1992 ereignet hat. Das damalige Polizeirevier brannte. Es handelt sich um das Gebäude, in dem sich heute das Brasil und Arztpraxen befinden.

Das Seehäsle und Tempo 30

Auch die Entstehung des Gewerbegebiets Hardt fällt in die 90er-Jahre. Und wer erinnert sich an die erste Fahrt, als 1996 das Seehäsle zwischen Stockach und Radolfzell in Betrieb ging? So mancher Schüler konnte ab diesem Zeitpunkt vom Bus auf den Zug umsteigen. Während der öffentliche Nahverkehr damals Fahrt aufnahm, wurde es mit Tempo 30 in der Oberstadt schon früher im Jahrzehnt etwas langsamer.

Bau des Parkhauses am Hägerweg | Bild: SK-Archiv/Richard Friebe

Mehr Parkraum in Stockach

Das Parkhaus am Hägerweg war eine der großen Baumaßnahmen der 90er-Jahre. Außerdem erhielt die Realschule Stockach einen Anbau. Und im Dezember 1994 gründete sich ein Verein für den Brunnen der Gemeinsamkeit, der später auf den Gustav-Hammer-Platz kam und dort heute noch steht.

Hochwasser 1999 am Schlösslepark beim Zollhaus, das links vom Bild ist. | Bild: Richard Friebe

Wer hat Videos?

Zusätzlich zu den Teilen in der Print­ausgabe wird es auch zahlreiche Impressionen in Online-Galerien geben, die eine Zeitreise durch das lange vergangene Jahrzehnt und einen Blick auf das damalige Stockach und Umgebung erlauben. Die Redaktion gibt Einblicke in ihr Archiv und nimmt gerne Bildmaterial aus dem Raum Stockach an. Auch Videos aus den 90ern sind sehr willkommen.