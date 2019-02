Ein Blick auf den Bodensee zeigt: Wo sich im Sommer zahlreiche Boote tummeln, herrscht derzeit weitestgehend Leere. Nur vereinzelt dümpeln sie in den Häfen, die unterm Jahr dicht belegten Liegeplätze sind zum Großteil unbesetzt. Viele Boote, die am Bodensee gemeldet sind (siehe Grafik), verschwinden im Herbst aus dem Wasser. Doch wo sind sie dann? Und was wird mit ihnen gemacht?

Bild: Schönlein, Ute

Eine Möglichkeit zur Unterbringung der Boote im Winter sind Dienstleister wie Jens Henkel, der gemeinsam mit seiner Frau einen Boots- und Yachtservice in Zizenhausen betreibt. Bei ihm verbringen die Wasserfahrzeuge die Zeit außerhalb des Wassers in Hallen oder auf Freiplätzen – und die sind begehrt. "Unsere Hallenplätze sind voll", erklärt er. Durch das Herausholen aus dem Wasser sollen die Boote geschützt werden. Denn friert der See bei niedrigen Temperaturen zu, so kann das Eis erhebliche Schäden an Rumpf und Lack anrichten. Noch schlimmer träfe es die Motoren. Sie werden überwiegend mit Wasser gekühlt, das mithilfe von Pumpen direkt aus dem See entnommen und ihm wieder zugeführt wird und dem daher kein Frostschutzmittel beigemischt werden kann. Wird es nun kalt, gefriert dieses Wasser und lässt den Motor beim Ausdehnen regelrecht platzen. Und das kann teuer werden. Aber auch Frischwassertanks und Abwasserrohre, über die viele größere Boote verfügen, könnten durch sich ausdehnendes Eis gesprengt werden.

Überdachte Stellplätze: Beim Boots- und Yachtservice von Jens Henkel in Zizenhausen verbringt ein Teil der Boote die Zeit bis zum Frühling unter einem schützenden Dach. Davor steht der Kran, mit dem die Boote nach dem Transport abgeladen werden können. | Bild: Marinovic, Laura

Zudem erlauben einige Gemeinden gar keine Nutzung ihrer Häfen während des Winters. So müssen etwa in Gaienhofen die Boote Ende Oktober das Wasser verlassen haben, in Moos Mitte November, wie aus den Hafenordnungen hervorgeht. Bis zum Frühjahr können dann beispielweise Arbeiten am Hafen verrichtet werden, die sich bei besetzten Liegeplätzen nur schwer erledigen lassen, so Martin Graf, Hafenmeister in Iznang und Moos.

Andreas Rietschel, Vorstand im Yachtclub Ludwigshafen, hat sein Segelboot im Oktober aus dem See geholt. Schon im Voraus mussten Segel eingeholt, die Persenning (siehe Erklärtext unten) versorgt und der Mast abgebaut werden, bevor es für ihn mit dem Motorantrieb nach Sipplingen ging, wo das Segelboot durch einen Kran an Land gehoben wurde. Und das kostet: 32 Euro sind hier für eine Krannutzung von auswärtigen Bootsbesitzern pro Tonne Bootsgewicht fällig.

Die Zeit bis zum Frühling verbringt das Boot nun auf dem Gelände seiner Firma in Ludwigshafen, zum Schutz vor Wind und Wetter unter einer Abdeckplane verborgen. Die übrigen Plätze vermieten er und Geschäftspartner Thomas Begher, der im Yachtclub Ludwigshafen das Amt des Schriftführers innehat. 15 Euro pro Quadratmeter verlangen sie von Ende Oktober bis Mitte April.

Freiplätze als Winterlager: Auf dem Firmengelände von Andreas Rietschel werden die Segelboote und der abgenommene Mast unter einer Plane verstaut, die sie auch im Freien vor Wind und Wetter schützen soll. | Bild: Marinovic, Laura

Damit sein Boot im Winterlager auch unbeschädigt ankommt, hat Andreas Rietschel sich von einem Dienstleister helfen lassen – denn der Transport ist aufwendig. Ab einer Breite von 2,56 Metern und einer Höhe von 4,01 Metern muss vorab eine Sondergenehmigung beim zuständigen Straßenverkehrsamt beantragt werden. Ist das Boot breiter als drei Meter, wird ein Begleitfahrzeug vorgeschrieben, ab einer Breite von 3,51 Metern sogar eine Polizeieskorte, wie Katrin Roth, Pressesprecherin des Landratsamts Konstanz erklärt. Hinzu kommt, dass gewöhnliche Autos kaum dafür geeignet sind, die mitunter tonnenschweren Boote zu ziehen.

„Ein Segelboot zu besitzen ist ein Lebenstraum. Darum arbeite ich gerne selbst am Boot. Das gehört für mich einfach dazu." Andreas Rietschel, Vorstand Yachtclub Ludwigshafen | Bild: Marinovic, Laura

Hat es das Boot schließlich bis zu seinem Winterlager geschafft, beginnt ein neuer Arbeitsabschnitt: Es muss winterfest gemacht werden. Hierzu muss sämtliches Wasser an Bord abgelassen und der Motor mit einem Frostschutzmittel durchgespült werden. Anstatt sich hierfür an einen Fachmann zu wenden, erledigt Andreas Rietschel all diese Aufgaben selbst. „Es ist ein Lebenstraum“, beschreibt er sein Hobby. „Deshalb arbeite ich gerne selbst am Boot. Das gehört einfach dazu.“ Auch während des Winters kümmert er sich daher darum, trägt neuen Lack auf, tauscht die Leinen aus, ölt die Winsch und überprüft die Technik. Nur wenige Arbeiten überlässt er erfahrenen Mechanikern.

„In dem Moment, in dem man auf den See fährt, ist man in einer anderen Welt. Egal, wie klein das Boot ist, der Effekt ist der gleiche.“ Jürgen Schmitz, Vorstand Motoryachtclub Radolfzellersee | Bild: Marinovic, Laura

Jürgen Schmitz, Vorsitzender des Motoryachtclubs Radolfzellersee, erledigt dagegen alle Aufgaben alleine. „Man kann eben Kosten reduzieren, indem man viel selbst macht“, begründet er seinen Einsatz. Im April werden Rietschel und Schmitz ihre Boote daher auch selbstständig wieder auf die Zeit auf dem Wasser vorbereiten. Es müssen Batterien geladen und der Motor Probe gelaufen lassen werden, damit das Frostschutzmittel wieder austritt und später nicht in den See fließen kann. Danach heißt es Boote festzurren und zurück zum Hafen bringen, wo es schließlich per Kran wieder ins Wasser gelassen wird.

Kann die Zeit auf dem Boot diesen Aufwand wert sein? Andreas Rietschel ist sich dessen sicher. „Wenn ich an den See komme, ist das Urlaub“, sagt er. „Der Kopf ist dann frei.“ Und Jürgen Schmitz sagt: „In dem Moment, in dem man auf den See fährt, ist man in einer anderen Welt. Egal, wie klein das Boot ist, der Effekt ist immer der gleiche.“