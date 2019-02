Herr Graf, welche Aufgaben hat ein Hafenmeister?

Als Hafenmeister bin ich für die Überwachung und den funktionierenden Betrieb der Hafenanlage zuständig. Darunter fällt zum Beispiel die Bedienung des Krans, der beinahe jeden Tag in Betrieb ist, und die Reinigung und Wartung des Hafens. Falls Reparaturarbeiten anfallen, die ich selbst erledigen kann, kümmere ich mich darum. Außerdem organisiere ich die Vergabe und Bezahlung der Gastliegeplätze. Hierfür arbeite ich im Sommer an sieben Tagen in der Woche.

Sind Sie über die Wintermonate auch im Einsatz?

Meine Hauptarbeitszeit reicht vom 1. April bis zum 15. November, danach geht es für mich erst einmal für ein paar Wochen in den Urlaub. Aber auch im Winter stehen einige Aufgaben an. Dann kümmere ich mich um alles, was während des Sommers liegen geblieben ist – zum Beispiel größere Wartungsarbeiten, die während der Hauptsaison nicht dringend erledigt werden müssen und die Bootslieger und Gäste stören würden. Außerdem treffe ich erste Vorbereitungen für das Frühjahr und kümmere mich um die Belegung der Liegeplätze. Und ich betreibe nebenbei noch eine eigene Firma, die Winterlager anbietet und Yachttransporte vornimmt, darum muss ich mich auch kümmern. Aber generell ist es im Winter entspannter, wenn nichts anfällt habe ich auch mal frei.

Kreis Konstanz Winterschlaf für Boote: Wo Yachten und Co. die kalte Jahreszeit verbringen Das könnte Sie auch interessieren

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf besonders?

Ich bin am See aufgewachsen, lebe dort und bin selbst Wassersportler. Mit sechs Jahren habe ich mit dem Bootfahren angefangen, mit 16 habe ich meinen Bootsführerschein gemacht. Den ganzen Tag auf und am Wasser, das ist spannend und abwechslungsreich. Ebenso gefällt mir die Kundennähe und ich kann meine Erfahrungen an die Wassersportler weitergeben. Früher arbeitete ich in einer Zimmerei, das wollte ich nicht bis zur Rente machen, also habe ich 1990 in Iznang als Hafenmeister in Teilzeit angefangen und bin 1996 als Aushilfe zusätzlich nach Moos gekommen. Seit etwa vier Jahren betreibe ich beide Häfen, in Moos als Halbtagsstelle neben meinem Kollegen Michael Lehmann. Für mich ist das ein Traumberuf.

Martin Graf betreut als Hafenmeister die Häfen in Moos und Iznang. | Bild: privat