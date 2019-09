Artistik, Aufführungen, Spaß: Das ist die Faszination Zirkus. Am Mittwoch, 25. September, und Donnerstag, 26. September, gastiert der in Monte Carlo preisgekrönte Zirkus Charles Knie auf dem Dillplatz in Stockach. Pressesprecher Reto Hütter stellt ein „zeitgemäßes Programm“ in Aussicht, bei dem Tradition auf Modernität treffe. Aus Brasilien kommt beispielsweise Daniel Diorios Motorrad-Truppe. Sie zeigen Überholungs- und Verfolgungsrennen in einer Stahlkugel. „Damit wollen wir auch junge Menschen ansprechen“, so Hütter.

Das ganze Jahr über im Einsatz

Die Mannschaft von Charles Knie zählt knapp 100 Mitarbeiter, darunter 36 internationale Artisten. Mit 100 Tieren und über 200 Fahrzeugen ist der Zirkus noch bis November auf einer bundesweiten Tournee durch circa 50 Städte unterwegs. „An Ruhe ist beim Zirkus kaum zu denken. Das Ganze ist aber auch nicht nur ein Beruf, sondern Leidenschaft“, erklärt Reto Hütter. Deswegen müsse man immer mit Herzblut dabei sein. In Stockach gastiert Charles Knie nicht das erste Mal. „Wir kommen alle zwei bis drei Jahre. Es ist eine tolle Gegend.“ Außerdem verrät der Pressesprecher: „Auch in Zukunft sind wir ganz bestimmt in Stockach.“

Tierschutzorganisation übt Kritik

Neben schrillen Clowns, beweglichen Tänzern und adrenalingeladenen Stuntfahrern gehören auch Tierdressuren zum Zirkus-Programm. Der englische Raubtier-Trainer Alexander Lacey etwa geht mit Tigern und Löwen auf Tuchfühlung. Er dürfte einer der bekanntesten Namen auf der Tour sein. Tierlehrer Marek Jama kümmert sich um Pferde, Zebras, Kamele, Lamas und Straußen. Das gefällt nicht jedem. Kritik an Tierdressuren gehört zum täglichen Brot für Zirkusse.

So wirft die Tierschutzorganisation Peta Charles Knie in einer Pressemitteilung vor, seine Tiere einer „regelrechten Stresstournee“ auszusetzen. Während der aktuellen Saison verbringe man im Schnitt lediglich vier Tage an einem Ort. Nur ein Tag Pause liege zwischen den Gastspielen. Reto Hütter weist die Aussagen der Organisation zurück: „Diese Anschuldigungen sind haltlos und entsprechen keiner Grundlage“, sagt er. „Wir haben von einem Verhaltensforscher mehrere Stresstests mit den Tieren durchführen lassen. Sie sind das gewohnt.“ Außerdem fahre man auf Tour immer nur kurze Distanzen bis zum nächsten Spielort.

Die Tierschutzorganisation übt aber auch ganz allgemein Kritik an Tieren im Zirkus. So wird der Transport von großen Wildkatzen in engen Käfigen und die Dressur mit der Peitsche beanstandet. Laut Peta sprechen in ganz Europa immer mehr Länder ein Wildtierverbot für Zirkusse aus. Diese Entwicklung zeichne sich auch in Deutschland ab. Reto Hütter von Charles Knie sagt: „In unseren Fahrzeugen ist es nicht eng. Wir haben mit die größten mobilen Anlagen.“ Die Tiere werden ihm zufolge artgerecht transportiert – zum Beispiel mit Kratzbäumen oder Bademöglichkeiten. „Wir setzen weit mehr Maßnahmen um als gesetzlich vorgeschrieben.“ Zum Thema Wildtierverbot in Zirkussen sagt Hütter: „In der Bundesregierung wurde darüber diskutiert, doch es wird keine Notwendigkeit gesehen.“ Das Veterinäramt überprüfe die Tiere regelmäßig auf Krankheiten oder Impfungen. Alles werde in Tierbestandsbüchern dokumentiert.

So sieht der Zirkus Charles Knie von oben aus, hier auf dem Villinger Friedengrund Anfang September. | Bild: SK