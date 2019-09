Bei den Arbeiten am Bahnübergang in Espasingen in der Riedstraße kommt es zu Verzögerungen. Die eigentliche Sperrung hätte am Montagmorgen gegen 7 Uhr beginnen sollen, aufgrund von Verspätungen bei der Materialbeschaffung und -Lieferung können die Arbeiten an den Gleisen allerdings nun erst später beginnen, als ursprünglich geplant, wie Bauleiter Jama Nurzai auf Nachfrage erläutert. Seiner Einschätzung nach werden die Hauptarbeiten gegen 17 Uhr am heutigen Montag starten. Deshalb würden auch die schon am Straßenrand bereitstehenden Absperrbarken erst im Laufe des Tages aufgestellt. Mit weiteren Verzögerungen rechne er indes nicht. Auch an der Dauer der Sperrung werde sich nichts ändern: Sie solle im Laufe des Dienstages aufgehoben werden.

Wie schon bei der Sperrung des Bahnübergangs im Juli wird der Verkehr über die Kreisstraßen bei Bodman umgeleitet. Der gesamte Verkehr der Bundesstraße 34 zwischen Epasingen/Ludwigshafen und Radolfzell wird über die Kreisstraße 6101 gelenkt. Zudem wird es eine kleinere Umleitung über die Kreisstraße 6102 zwischen Espasingen und der Hurtbrücke geben.