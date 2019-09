Der Aufbau des großen Hauptzelts auf dem Stockacher Dillplatz begann laut Mirjan Mavriqi, Technischer Leiter des Zirkus Charles Knie, am Dienstag um 7 Uhr und dauerte mit Pausen neun Stunden. Es fasst 1440 Plätze. Die Tiere sowie die 96 Mitarbeiter aus elf Nationen sind nachts mit 140 Transportern, 61 Camping- und Wohnmobilen und 22 Sattelzugmaschinen von Lörrach nach Stockach gefahren.

Der Zirkus Charles Knie hat seinen Platz auf dem Dillplatz bezogen. | Bild: Singler, Julian

Das Gastspiel in Stockach beginnt am heutigen Mittwoch um 16 Uhr mit einer Familienvorstellung. Später um 19.30 Uhr sowie am Donnerstag um 16 Uhr gibt es zwei weitere Aufführungen.

Ein Höhepunkt des Programms stellt der Auftritt des englischen Raubtier-Trainers Alexander Lacey dar. Im Anschluss an den hiesigen Aufenthalt geht es für den Zirkus-Tross weiter in Richtung Albstadt. „Stockach ist eine unserer südlichsten Stationen. Der nördlichste Halt ist Wilhelmshaven“, verrät Mirjan Mavriqi.