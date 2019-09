von Hans-Jürgen Götz und Anja Greiner

Mit 100 Tieren, 100 Mitarbeitern und über 200 Fahrzeugen ist der Zirkus Charles Knie von März bis November bundesweit auf Tournee. Bis zum Sonntag wird er nun auf dem Friedengrund in Villingen gastieren.

Zirkus Charles Knie auf dem Villinger Friendengrund.

Doch bevor es am Donnerstagabend, um 20 Uhr, zum ersten Mal heißt: Manege frei gibt es für die über 90 Beschäftigten des Zirkus noch einiges zu tun.

So müssen die Zuschauertribünen aufgebaut werden:

Video: Hans-Jürgen Götz

Der Boden muss für die späteren Auftritte präpariert werden:

Video: Hans-Jürgen Götz

Die Wege müssen verlegt werden:

Video: Hans-Jürgen Götz

Und zu guter Letzt muss natürlich auch die Beleuchtung stimmen:

Video: Hans-Jürgen Götz

Von der klassischen Artistik über Clowns und Motorrad-Akrobatik bis hin zu Raubtieren in der Manege ist alles dabei.

So darf der Löwe nicht fehlen:

Video: Hans-Jürgen Götz

Und auch Tiger haben die Zirkusleute im Gepäck:

Video: Hans-Jürgen Götz

Der Zirkus Knie gastiert nicht zum ersten Mal in Villingen. Für Zirkusdirektor Sascha Melnjak ist es jedes Mal wieder schön, hier zu sein. Denn, wie er sagt, vor allem die Grünflächen und damit die Möglichkeit, den Tieren im Freigehege genügend Auslauf und Ruhe bieten zu können, gefallen ihm hier besonders gut. Darüber freuen sich die Pferde...,

Video: Hans-Jürgen Götz

die Zebras und Strauße...

Video: Hans-Jürgen Götz

und auch die Dromedare

Video: Hans-Jürgen Götz

Wie in den Jahren zuvor haben sich auch wieder Tierschützer angemeldet, um Mahnwachen vor den Vorstellungen im Zirkus abzuhalten.

Was der Zirkusdirektor Sascha Melnjak dazu sagt und wie er das Leben im Zirkus organisiert, das und noch mehr haben wir ihn im Interview gefragt:

Am Donnerstagabend, 5. September, findet um 20 Uhr die Premierenvorstellung statt. Weitere Vorstellung gibt es am Freitag und am Samstag um 16 und um 20 Uhr, sowie am Sonntag um 11 und um 15 Uhr. Tickets kosten zwischen zwölf und 36 Euro und sind an der Abendkasse erhältlich.