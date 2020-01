Dies teilt Tobias Neuhaus von der Kommunkationsabteilung des Unternehmens auf Anfrage mit. Die Eröffnung sei für Ende des Jahres geplant, so Neuhaus weiter. Die Filiale soll auf dem Grundstück am ZG-Kreisel gegenüber der ZG Raiffeisen entstehen.

Dort stand bis vor einiger Zeit ein Markt der Firma Raiffeisen Technik, dessen Abriss schon im Frühjahr 2018 begann, der aber nun viele Monate teilweise abgerissen auf dem Grundstück stand. Auch die ZG Raiffeisen will mit ihrem Markt vom bestehenden Gebäude über die Straße in einen Neubau ziehen. Laut Pressesprecherin Ulrike Mayerhofer fehle nur noch die Baufreigabe, mit der das Unternehmen aber in den nächsten Wochen rechne.