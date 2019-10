Was passiert mit dem halb abgerissenen Gebäude am ZG-Kreisel? Diese Frage dürfte viele Stockacher umtreiben. Und Eberhard Kaiser brachte das Thema in der Bürgerfragestunde des Gemeinderats auf und beklagte die „Ruine„ als Schandfleck in der Stadt. In der Tat ist der Abriss der früheren Raiffeisen-Technik-Filiale schon vor Monaten ins Stocken geraten. Dabei will der Lebensmittel-Discounter Aldi auf dem Gelände gegenüber des bestehenden ZG Raiffeisen-Marktes seine zweite Stockacher Filiale bauen. Und die ZG Raiffeisen will mit ihrer bestehenden Filiale in einen Neubau auf die andere Straßenseite umziehen. Die Firma Raiffeisen Technik hat schon vor geraumer Zeit Platz gemacht und ist in die Alemannenstraße umgezogen.

Stockach Bauvorhaben an der Meßkircher Straße: Neue Einkaufsmärkte sind ein Stück weiter Das könnte Sie auch interessieren

Was also ist der Stand bei dem Projekt am ZG-Kreisel? Bürgermeister Rainer Stolz sagte in der Sitzung als Antwort auf Kaisers Frage: Das Bauvorhaben sei nicht so einfach, doch jetzt seien die letzten Voraussetzungen geschaffen. „Wir sind zuversichtlich, dass es jetzt voran geht und der Rest des Gebäudes verschwindet“, so Stolz weiter.

In eine ähnliche Richtung deuten Stellungnahmen der beiden beteiligten Unternehmen. Seit etwa drei Wochen liege die Baugenehmigung vor, sagt Ulrike Mayerhofer, Leiterin der Stabsstelle Unternehmenskommunikation bei der ZG Raiffeisen-Genossenschaft, auf Anfrage. Inzwischen laufe die Ausschreibung. Ansonsten hält sie sich bedeckt. Zum Zeitplan etwa könne sie noch nichts Konkretes sagen, denn der hänge auch von der Verfügbarkeit von Baufirmen ab.

Stockach ZG Technik hat ein neues Quartier in Stockach gefunden Das könnte Sie auch interessieren

Bei Aldi klingt das ganz ähnlich. Die Baugenehmigung liege inzwischen vor, schreibt Tobias Neuhaus von der Kommunikationsabteilung des Unternehmens auf Anfrage. Doch bei Aldi scheint der Zeitplan konkreter zu sein. Noch in diesem Jahr werden die Abrissarbeitern an dem Gebäuderest am ZG-Kreisel erfolgen, schreibt Neuhaus weiter. Der Neubau der Filiale soll dann im Frühjahr 2020 beginnen.