Nun hat ein Bagger den größten Teil des noch stehenden Gebäuderestes abgerissen. Beim Abbruch gab es eine lange Unterbrechung. Begonnen haben die Arbeiten schon im Frühjahr 2018. Doch das Genehmigungsverfahren zog sich hin, wie in verschiedenen Gemeinderatsitzungen deutlich wurde. Nun kann die Entwicklung des Grundstücks gegenüber der ZG Raiffeisen weitergehen.

Dort will der Lebensmittel-Discounter Aldi eine zweite Stockacher Filiale errichten, und die ZG Raiffeisen will mit ihrem Markt vom bisherigen Platz auf diese Straßenseite umziehen. Man stehe kurz vor Baubeginn des neuen Gebäudes, schreibt ZG-Pressesprecherin Ulrike Mayerhofer auf Anfrage. Lediglich die Baufreigabe fehle noch, das Unternehmen rechne aber in den nächsten Wochen damit, dass diese erteilt werde.