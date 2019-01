Ein Stockacher Erfinder hat es ins bundesweite Fernsehen geschafft. Gerhard Mayer aus Mahlspüren im Hegau wird in der Sat1-Sendung "Wie genial ist das denn?" antreten. Dies teilt seine Tochter Franziska Paolantonio mit.

Im Gepäck haben wird er dann seine Erfindung Mykäfer. Diese soll verhindern, dass Besen, Schrubber und andere Haushaltsgeräte mit einem Stiel umfallen, wenn man sie an eine Wand gelehnt hat. Diese Erfindung sei auf eine Aufforderung ihrer Mutter zurückgegangen, die genau dieses Problem immer wieder gehabt habe, so Paolantonio.

Im Vorfeld der Sendung sei im Juni ein Fernsehteam bei Mayer zu Hause in Mahlspüren im Hegau zu Gast gewesen, erklärt Paolantonio weiter. In der Sendung treten täglich drei Erfinder gegeneinander an und spielen um ein Preisgeld.

Die Ausstrahlung der Sendung mit Gerhard Mayer findet am Montag, 14. Januar, um 19 Uhr statt