Auf der Bundesstraße 31 ist am Sonntagnachmittag ein Unfall passiert, teilt die Polizei mit. Laut der Mitteilung sei ein 84-jähriger Mercedes-Fahrer von einem Obsthof nach rechts auf die B31 in Richtung Stockach eingebogen. Dabei sei er mit einem in die gleiche Richtung fahrenden BMW einer 25-Jährigen kollidiert.

Die junge Frau habe dadurch einen Schock erlitten, so die Polizei. Ein Rettungswagen habe sie daher ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen sei ein Schaden von jeweils etwa 4000 Euro entstanden.