Seit Tagen kein Fernsehempfang mehr in der Singener Innenstadt – dieser Hinweis erreichte die Singener SÜDKURIER-Redaktion am Freitagmorgen. Betreiber sei das Unternehmen Vodafone. In der Pressestelle des Konzerns in Düsseldorf bestätigt man, dass es im Vodafone-Netz in der Singener Innenstadt eine Störung gebe. Seit Donnerstag, 31. August, um 19 Uhr gebe es eine lokale Störung, schreibt Konzernsprecher Volker Petendorf auf Anfrage.

Betroffen sei ein sehr kleiner Teil des Kabelnetzes in Singen, heißt es in der Stellungnahme weiter: Bei bis zu 158 Kunden seien Kabelfernsehen, Internet und Festnetz-Telefonie vorübergehend nicht verfügbar.

Singen Schlechter Empfang oder gar kein Netz in Singen – woran das liegt und wann es besser wird

Ursache sei ein Anbindungsfehler an dem unterirdischen Kabelstrang, der diese 158 Haushalte versorgt, heißt es in der Nachricht weiter. Derzeit werde ein defektes Bauteil aber ausgebaut und ersetzt. Nach aktuellem Stand soll die Reparatur auch am Freitag, 1. September, abgeschlossen sein. Und Petendorf ergänzt: Bei einzelnen Kunden könne es auch schon früher zu Ausfällen gekommen sein, der Ausfall des zentralen Bauteils sei aber erst am Donnerstag um 19 Uhr passiert.