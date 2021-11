Die Hecker-Gruppe, ein Singener Geschichts- und Kulturverein, hat sich nach 37 Jahren aufgelöst. Der Grund ist, dass niemand sich fand, der das Amt des Vorsitzenden, seines Stellvertreters und des Kassierers übernehmen wollte, erklärt Klaus Hug frustriert, der seit 2014 Vorsitzender des Vereins war. „Es wäre an der Zeit gewesen, dass ein Jüngerer übernimmt und frischen Wind und neue Ideen in den Verein bringt“, sagt Hug zu seinem Entschluss, nicht mehr anzutreten. Es mangele nicht an Mitgliedern, 33 zählt der Verein, aber an Ehrenamtlichen mit Herzblut, die bereit seien, Verantwortung zu übernehmen.

Demokratische Tradition lebendig halten

Die Hecker-Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, unter anderem mit ihren Auftritten und Vorträgen an die demokratische Tradition der Badischen Revolution um 1848 zu erinnern und diese Erinnerung lebendig zu halten. Hugs Erfahrung nach immer werde es aber immer schwieriger, die Botschaft des Vereins zu vermitteln und junge Leute zu gewinnen. Bei Auftritten in historischem Gewand würden die Gruppe immer wieder in die rechte Ecke gesteckt und manch einer würde sie als „Bier trinkenden Fastnachtsverein“ sehen.

Demokratie muss erarbeitet werden

Dabei sei die Botschaft Heckers aktuell, sagt Hug und erklärt, was ihn an dem badischen Revolutionär fasziniert und für was es sich zu streiten lohnt: „Freiheit und Demokratie müssen täglich erarbeitet werden und das ist Aufgabe eines jeden Staatsbürgers.“ Viele würden ihre persönliche Freiheit als selbstverständlich ansehen und von ihrer Möglichkeit, an der Demokratie mitzuwirken, keinen Gebrauch machen: „Das sieht man an der geringen Wahlbeteiligung.“ Hecker und seine Gefolgsmänner, darunter 14 Singener Bürger, hätten dagegen alles riskiert, um für die Rechte wie Meinungs- und Pressefreiheit einzutreten.

Verein in der Stadt verankert

Die Hecker-Gruppe war in der Stadt verankert und hat viel unternommen, um die Geschichte lebendig zu halten. Zu Beginn wurden die Kostüme nach dem Vorbild der Anhänger Heckers erarbeitet, die die 14 Singener Teilnehmer des Heckerzugs darstellen. Typisch ist der Heckerhut mit der weißen Hahnenfeder. Die Gruppe war bei vielen Veranstaltungen im In- und Ausland vertreten. Daneben unterstützten die Mitglieder Schüler und Studenten bei Arbeiten zur badischen Revolution und bewirtschaftete beim Burgfest die Herzogsburg auf dem Hohentwiel. Ein Traum, der für den Vorsitzenden Klaus Hug leider nicht in Erfüllung ging, war, dass in Singen ein Denkmal zur Erinnerung an den Heckerzug und seine Singener Teilnehmer errichtet wird.

Als letzte Amtshandlung will der Vorsitzende nun für einen würdigen Abgang sorgen und dazu gehört die Nachlassregelung. Sein Dank gilt dem Patenverein SSV Widerhold für die langjährige gute Zusammenarbeit. Das Vereinsvermögen soll der Hegau-Bibliothek gespendet werden. Die Kostüme der Singener Revoluzzer gehen an die Klettgau-Kanoniere, mit denen der Verein lange Freundschaft und viele gemeinsame Auftritte verbindet. Einige Singener Hecker werden sich dort um eine Mitgliedschaft bewerben, um im Häs an den Feierlichkeiten zum 175-Jährigen der Badischen Revolution teilzunehmen.