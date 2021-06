von Holger Hagenlocher

Bedruckbare Faltschachteln, vor allem für die Lebensmittelindustrie, sind die Spezialität des Unternehmens Pawi Packaging mit Sitz im Singener Gewerbegebiet Tiefenreute. Auch für den Non-Food-Bereich werden Verpackungen produziert, die aus Vollkarton und zu 100 Prozent wiederverwertbar sind.

Das Geschäft läuft. Und die Corona-Krise hat das Unternehmen nach eigener Darstellung nicht zurückgeworfen. „Während der Non-Food-Bereich leichte Rückgänge zu verzeichnen hatte, hat der Food-Bereich, also Verpackungen für Lebensmittel, während der Corona-Zeit stark zugelegt“, berichtet Irfan Cüven, Marketing- und Verkaufskoordinator. Damit seien Rückgänge an anderer Stelle mehr als überkompensiert worden.

Um dem steigenden Bedarf an nachhaltigen Verpackungen gerecht zu werden, expandiert das Unternehmen und bebaut weitere 2500 Quadratmeter des insgesamt 16.000 Quadratmeter großen Grundstücks. 2015 wurde die erste Produktionshalle in Betrieb genommen, bei der bereits 8000 Quadratmeter überbaut wurden, sodass es jetzt zusammen mit dem Erweiterungsbau 10.500 Quadratmeter sind. So bewahrt sich das Unternehmen Spielraum für weitere Expansionen.

Bauarbeiten sollen im Herbst abgeschlossen sein

Mit dem Erweiterungsbau wird ein Hochregallager mit 3000 Palettenstellplätzen entstehen, um die Produktion noch effektiver zu gestalten. Die Bauarbeiten wurden an lokale Firmen vergeben und werden voraussichtlich im Herbst 2021 abgeschlossen sein. Wie bereits beim Hauptgebäude wird auch beim Erweiterungsbau eine Photovoltaikanlage installiert, um den Energiebedarf selbst abzudecken.

Die Bauarbeiten zum Erweiterungsbau von Pawi Packaging in der Lise-Meitner-Straße sind in vollem Gange. | Bild: Holger Hagenlocher

Zu den Kunden des Unternehmens gehören Dr. Oetker oder die Migros Group. Im Non-Food-Bereich zählen zum Beispiel der Kettensägenspezialist Stihl oder die Schweizer Messer von Victorinox zu den Kunden.

„Seit unser Singener Werk 2015 in Betrieb genommen wurde, sind wir kontinuierlich gewachsen“, berichtet Cüven. „Momentan beschäftigen wir 64 Mitarbeitende. Aufgrund der guten Auftragslage planen wir, vom Zwei-Schicht- auf den Drei-Schicht-Betrieb umzustellen. Dadurch entstehen weitere Jobs in unserem Unternehmen“, so Cüven.

Auch solche sogenannten Trays für Fertiggerichte in Supermärkten werden bei Pawi Packaging in Singen produziert. Hier ein Produkt für die Schweizer Supermarktkette Migros. | Bild: Holger Hagenlocher

Mittelfristig würden über 100 Beschäftigte bei Pawi dazu beitragen, Backformen aus Karton oder sogenannte Trays als Präsentationsschalen in Supermärkten für Fertiggerichte oder Beeren herzustellen. Für die bedruckten Faltschachteln wurde das Unternehmen schon mehrmals ausgezeichnet und erhielt unter anderem den German Design Award, den Swiss Packaging Award und 2020 sogar den europäischen Verpackungsaward.

Da auch Pawi Packaging mit dem Mangel an Fachkräften zu kämpfen hat, bildet das Unternehmen selbst aus und bietet eine Ausbildung zum Medientechnologen Druck, zum Packmitteltechnologen sowie die Ausbildung zu Industriekaufleuten an.