Die zweitgrößte Stadt im Landkreis Konstanz wählt ihren Oberbürgermeister – und Sie können live dabei sein, wenn die Kandidaten miteinander und mit Singener Bürgern ins Gespräch kommen. Denn der SÜDKURIER hat die beiden Männer, die sich derzeit um das Amt des Oberbürgermeisters bewerben, am Montag, 21. Juni, um 19 Uhr zur Podiumsdiskussion eingeladen. Die Veranstaltung findet im Saal des Kulturzentrums Gems in der Mühlenstraße statt. Sollten bis zum Bewerbungsschluss am Montag, 14. Juni, um 18 Uhr noch weitere Bewerber dazukommen, erhalten diese selbstverständlich ebenfalls eine Einladung.

Laden zum OB-Wahl-Podium ins Kulturzentrum Gems: Hausherr Andreas Kämpf (links) und SÜDKURIER-Redaktionsleiter Stephan Freißmann. | Bild: Tesche, Sabine

Dass es beim Wahlgang am Sonntag, 11. Juli, nun wohl mindestens zum Duell kommen dürfte, ist erst seit wenigen Tagen bekannt. Denn erst vor Kurzem hat Helmut Happe aus dem Engener Ortsteil Welschingen seine Bewerbung abgegeben. Amtsinhaber Bernd Häusler will seinen Posten verteidigen und hat die Kandidatur schon vor längerer Zeit angekündigt. Er hat seine Unterlagen bereits am ersten Tag der Bewerbungsfrist Anfang Mai in den Rathausbriefkasten geworfen. Voraussetzung für ein Duell ist allerdings noch, dass der Gemeindewahlausschuss am kommenden Dienstag, 15. Juni, um 16 Uhr beide Bewerbungen zulässt.

Es gibt wohl zwei Konkurrenten

Ist das der Fall, treffen beide Kandidaten beim SÜDKURIER-Podium am 21. Juni zum ersten – und womöglich einzigen – Mal öffentlich zusammen. Denn beide Bewerber werden dann auf der Bühne sitzen und miteinander über die Themen der Stadt diskutieren. Außerdem sind Akteure aus der Singener Bürgerschaft auf die Bühne geladen, die den Abend mit Impulsen von außen bereichern werden. Die Veranstaltung wird von Stephan Freißmann moderiert, dem Leiter der SÜDKURIER-Lokalredaktion Singen.

Selbstverständlich gibt es für die Singener Wähler auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich an der Veranstaltung zu beteiligen. Denn mit etwas Glück können Sie im Saal dabei sein. Die Inzidenzwerte in der Corona-Pandemie erlauben es uns nach derzeitigem Stand, ein kleines Saalpublikum zuzulassen. Eine Anmeldung dazu ist ab sofort bis zum Dienstag, 15. Juni, um 10 Uhr möglich (siehe Text unten).

Um einen möglichst guten Gesundheitsschutz für alle Anwesenden zu bieten, müssen Zuschauer beim Einlass einen negativen Corona-Schnelltest nachweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Und auf den Laufwegen müssen FFP2- oder medizinische Masken getragen werden. Wer schon vorab eine Frage an die Bewerber loswerden will, kann sich ab sofort unter Angabe von Name und Adresse an diese E-Mail-Adresse wenden: singen.redaktion@suedkurier.de. Ernstgemeinte Fragen fließen in die Moderation des Abends ein.

Wer bei der Verlosung keinen Platz im Saal bekommt, muss die Veranstaltung deswegen nicht verpassen. Denn wir übertragen die Podiumsdiskussion zur OB-Wahl im Internet unter www.suedkurier.de als Livestream. Jeder Abonnent eines SÜDKURIER-Produktes kann diese Übertragung online verfolgen. Und wer am Abend des 21. Juni weder im Gems-Saal noch im virtuellen Raum dabei sein kann, muss ebenfalls nicht auf das OB-Wahl-Podium verzichten. Die Aufzeichnung der Veranstaltung wird dann noch in der SÜDKURIER-Mediathek On Air verfügbar sein.