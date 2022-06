Es ist gar nicht so einfach, im Fahren einen Ball zu greifen und nur mit einer Hand das Fahrrad zu lenken. Das erfuhren die 87 Mädchen und Jungen der Grundschule Beuren an der Aach beim Aktionstag des Württembergischen Radsportverbands auf dem Vorplatz des Curana. Ziel der Aktion ist die Förderung der Fertigkeiten, die Grundlage für das sichere Radfahren im Straßenverkehr sind. An acht Stationen konnten die Kinder üben, wie man auf- und absteigt, durch Kurven fährt, die Geschwindigkeit einschätzt und rechtzeitig bremst. Oder wie bei der Ballstation beim Abbiegen mit einem Arm die Richtung anzeigt und einhändig lenkt.

Die Mädchen und Jungen waren voll bei der Sache, zügig ging es von einer Station zur nächsten. Im Slalom steuerten sie durch die Markierungen und übten das Fahren in engen Kurven. Etwas Überwindung kostete es schon, über die Wippe zu fahren. „Dabei geht es um das Gleichgewicht und die Einschätzung der Geschwindigkeit“, erklärte Gundolf Greule vom Radsportverband.

Eltern haben Vorbildfunktionen

Fahrradfahren sei Familienaufgabe. Eltern würden das Rad kaufen, ihr Kind zum ersten Mal draufsetzen und in den Verkehr schicken, so Greule: „Mit dem Rad beginnt das, was wir Mobilität nennen.“ Ein sicheres Gefühl beim Radfahren sei für Kinder wie auch für Eltern ein entscheidender Punkt.

Schulleiterin Britta Binder hatte auf ihre Bewerbung beim Kultusministerium den Zuschlag bekommen und freute sich, dass die Kinder mit Begeisterung dabei waren. Ebenso die Eltern, die mit den Lehrerinnen an den Stationen im Einsatz waren. Vanessa Cipriano sorgte an der Ballstation für Nachschub und fand die Aktion toll.

Mit der Familie würden sie viele Radtouren unternehmen, und im Dorf seien die Kinder auch allein unterwegs. In einer Stadt wie Singen mit viel Verkehr sei das schon etwas ganz anderes, sagte Vanessa Cipriano. „Eine super Sache“, bekräftigte Britta Binder. Sie freute sich, dass alle Kinder dabei waren und die Eltern aus Schlatt die Räder im Auto nach Beuren brachten.