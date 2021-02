Es war eine denkwürdige Haushaltssitzung: Nicht nur, dass das städtische Finanzpapier für 2021 laut Kämmerin Heike Bender corona-bedingt eines der schwierigsten in der Geschichte der Stadt überhaupt gewesen sei, bei der abschließenden Beratung musste der Gemeinderat auf eine seiner Hauptpersonen verzichten: OB Bernd Häusler fiel krankheitsbedingt aus. Doch noch bevor die Fraktionssprecher ihre Haushaltsreden hielten, gab es von Bürgermeisterin Ute Seifried, die OB Häusler vertrat, erfreuliche Neuigkeiten aus dem Krankenbett: „OB Häusler geht es gut“, sagte sie. Auftakt für eine hitzige Diskussion um einen Haushalt zwischen Bangen und Hoffen.

Franz Hirschle (CDU): „Der Haushalt 2021 ist, wie schon die Jahre zuvor, wieder kein einfacher Haushalt.“ | Bild: SK

CDU will keine Steuererhöhungen „Nach Jahren mit hohen Steuereinnahmen sehen wir auch bei uns einen signifikanten Rückgang. Insbesondere bei den Gewebesteuereinnahmen“, sagte Franz Hirschle (CDU). Es gehe um Millionen, die der Stadt Singen wegen der finanziellen Auswirkungen der Pandemie auf der Einnahmenseite fehlen, folglich handele es sich auch um Millionen, die eingespart werden müssen. Die Gewerbesteuer fällt 2021 um 6,5 Millionen Euro niedriger aus, als erwartet. Von Steuererhöhungen oder Gebührenanpassung sehe die CDU dennoch ab. „Dies wäre jetzt für die angeschlagene Wirtschaft und den Handel, die Hotellerie sowie alle gewerbesteuerzahlenden Betriebe ein herber Schlag ins Kontor“, so Hirschle weiter. Ansätze zu weiteren Einsparungen sehe er ganz klar in der kommunalen Verwaltung und in den städtischen Eigenbetrieben.

Regina Brütsch (SPD): „Wir haben gerungen, um einen desaströsen Haushalt durch Einsparungen zu entlasten.“ | Bild: SK

SPD ruft zum Sparen auf Regina Brütsch (SPD) schaut angespannt in die Zukunft: „Wenn es ab dem kommenden Jahr keine positive konjunkturelle Entwicklung gibt und die Stadt auch keine massive Unterstützung durch Bund und Land erhält, dann werden wir an schmerzhaften Einsparungen nicht vorbeikommen.“ Man werde sich Gedanken machen müssen, wie man die Einnahmeseite der Stadt verbessern könnte. Hierzu verwies Brütsch auch darauf, dass Singen bei den kommunalen Hebesätzen weit unter dem Durchschnitt anderer Städte in der Region liege. „Wir haben schwer miteinander gerungen, um einen desaströsen Haushalt durch zusätzliche Einsparungen weiter zu entlasten und uns damit etwas Luft verschafft, sodass wir zur Jahreshälfte gegebenenfalls korrigierend eingreifen könnten“, so Brütsch weiter.

Eberhard Röhm (Grüne): „Wir müssen uns dringend Gedanken machen, wie wir Projekte in Zukunft stemmen können.“ | Bild: SK

Grüne wollen Lasten besser verteilen: Eberhard Röhm (Grüne) sieht die neuen Schulden als noch vertretbar an. Aber er mahnte auch: „Wir werden als Gesellschaft bald darüber nachdenken müssen, wie wir diese Lasten besser verteilen.“ Als Stichwort nannte er: Zusammenhalt der Gesellschaft. Seine Fraktion lege großen Wert darauf, dass man Mitte des Jahres die Finanzen und die Realisierung einzelner Projekte prüfe. Hier nannte Röhm die Nordstadt-Kita, die dreiteilige Sporthalle, ein neues Feuerwehrgerätehaus oder das Hallenbad. „Das sind nur ein paar Projekte, die auf unserer Wunschliste stehen. Wir müssen uns dringend Gedanken machen, wie wir diese in Zukunft stemmen können.“

Hubertus Both (Freie Wähler): „Nie war mir bei einem Haushalt das wichtigste Wort „Entwurf“ so deutlich vor Augen.“ | Bild: SK

Freie Wähler sehen kaum Spielraum Laut Einschätzung von Hubertus Both (Freie Wähler) könne man die finanzielle Zukunft der Stadt kaum einschätzen. „Nie war mir bei einem Haushalt das wichtigste Wort „Entwurf“ so deutlich vor Augen“, sagte er. Denn mehr als ein Entwurf sei dieser Haushalt nicht – dafür sorge die Pandemie und die nicht abschätzbare finanzielle Zukunft. Er setze auf eine Haushaltsberatung 2.0 Mitte des Jahres: „Mit etwas mehr Spielraum und vielleicht einem Nachtragshaushalt und mehr Möglichkeiten.“ Aber er betonte auch: „Oder mit mehr finanziellen Hiobsbotschaften und noch dringenderem Handlungsbedarf.“ Im aktuellen Haushalts 2021 sehe Both kaum Spielraum, vielmehr zeige er den kommunalen Vertretern die grenzen ihres gestalterischen Spielraums deutlich auf.

Dirk Oehle (Neue Linie): „Trotz Pandemie und angesetztem Rotstift wird unsere Stadt auch in Zukunft nicht still stehen.“ | Bild: SK

Neue Linie blickt auf den Schuldenstand Dirk Oehle (Neue Linie) hoffe, dass die Wirtschaft und der Handel in Singen gut durch die Pandemie komme und man nicht im Sommer eine erneute Haushaltsperre verordnen müsse. „Trotz Pandemie und Rotstift steht unsere Stadt nicht still“, sagte er. Sorgenfalten zeichnen sich bei Oehle allerdings mit Blick auf den Schuldenstand ab. Die Pro-kopf-Verschuldung wachse zum Ende 2021 auf 708 Euro an. Eine weitere Entwicklung bereite ihm zudem Sorgen: die Personalkosten in der Verwaltung. „In Zeiten von Corona, in denen die Gewerbesteuer extrem eingebrochen ist auf den Stand von 2013 sind im Gegenzug die Gehälter in der Kommune um das Doppelte angestiegen“, betonte er.

Christine Waibel (FDP): „Es gilt unsere Pflichtaufgaben zu erfüllen und Prioritäten bei den Ausgaben zu setzen.“ | Bild: Thomas Wöhrstein

FDP setzt auf Prioritäten Für Christine Waibel (FDP) habe man einen Haushalt aufgestellt, der den Blick für das Notwendige zeige. „Es gilt unsere Pflichtaufgaben zu erfüllen und Prioritäten bei den Ausgaben zu setzen“, sagte sie. Dazu gehöre auch Mut, Projekte zu verschieben oder gar ganz aufzugeben. Der Haushalt 2021 sei ein Abbild der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation überall im Lande. „In diese und im nächsten Jahr müssen wir dort, wo es eben geht, sparen“, forderte sie. Denn geplante Ausgaben könnten auch zukünftige Haushalte belasten.

Birgit Kloos (SÖS): „Die Finanzen sind nicht nur durch die wirtschaftlichen Auswirkungen von Corona angespannt.“ | Bild: SK

SÖS hebt den Zeigefinger Für Birgit Kloos (SÖS) ist nicht nur Corona an den angespannten Finanzsituation der Stadt schuld. „Schon in den Jahren zuvor hatte das Regierungspräsidium darauf aufmerksam gemacht, dass die Einnahmen der Stadt hinter den geplanten Investitionen der Folgejahre deutlich zurückbleiben“, sagte sie. 2016 sei deshalb der Vorschlag zur Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer um zehn Punkte vorgeschlagen worden. Laut Kloos sei dieser Vorstoß trotz guter konjunktureller Lage der Wirtschaft vom Gemeinderat allerdings abgelehnt worden. Ein weiterer SÖS-Versuch 2019, um die ansteigenden Pflichtaufgaben der Stadt zu stemmen, sei ebenfalls gescheitert.

Die Nordstadt-Kita in der Warteschleife

Eltern müssen sich mit Blick auf die lange ersehnte Kindertageseinrichtung in der Nordstadt weiter vertrösten. Und dennoch glich die Sitzung einem Hoffnungsstreifen am Ende des Horizontes, denn nahezu alle Fraktionen sprachen sich für eine Verbesserung der aktuellen Situation aus – nur eben nicht sofort. So bezeichnete Franz Hirschle (CDU) den vorläufigen Stopp des Mehrmillionenprojektes aufgrund der Coronaauswirkungen, die zu erheblichen Steuereinbußen führte, als richtigen Schritt: „Es wäre unverantwortlich, zum jetzigen Zeitpunkt dieses Millionenprojekt zu starten, eine Haushaltsgenehmigung wäre sicherlich gefährdet.“ Dennoch müsse man den Wunsch der Eltern ernst nehmen.

Ein Neubau ist erstmal nicht in Sicht, dabei ist er laut den Erziehern und Eltern der Kita Bruderhof so nötig: Im Bewegungsraum wird nicht nur gespielt, sondern auch Mittagsschlaf gehalten. Dafür müssen Betten aufgestellt werden, doch das kostet wertvolle Zeit. | Bild: Arndt, Isabelle

Regina Brütsch (SPD) tat sich damit schwer. „Es ist bedauerlich, dass wir aufgrund der äußerst schwierigen finanziellen Lage nicht wenigstens die erste Rate finanzieren konnten“, betonte sie. Aber sie sehe ein, dass es dafür keine solide Finanzierungsmöglichkeit gebe. „Ich möchte nochmals betonen, dass ich im Gegenzug zu OB Häusler absolut überzeugt bin, dass wir diese Entscheidung nicht erst mittelfristig benötigen“, so Brütsch weiter. Eberhard Röhm (Grüne) mahnte an, dass die Prognosen für die gebrauchten Kinderbetreuungsplätze nicht zuverlässig seien. Vielmehr habe Singen diese Zahlen in den letzten Jahren stets überschritten: „Es ist deshalb konsequent, dass wir bestehende Einrichtungen erweitern und kleinere neu schaffen.“ Der schon einmal beschlossene Nordstadtkindergarten bringe, dadurch das der bereits existierende Bruderhofkindergarten dort einziehen solle, zwar nicht ganz so viele Plätze, aber die Qualität würde deutlich steigen.

Hubertus Both (FW) sprach von einer Enttäuschung. Aber: „Auch bei allem Rechnen und Grübeln, die Fakten sprechen eine andere Sprache.“ Er verwies auf den Schuldenstand, der Ende diesen Jahres bei 33,9 Millionen Euro liegen werde. Deutliche Worte fand auch Dirk Oehle (Neue Linie): „Die geplanten Baukosten von sieben Millionen Euro würden den Haushalt nicht nur in Schieflage bringen, sie sind derzeit einfach nicht leistbar.“ Er wisse, dass die Situation am Kindergarten Bruderhof und der Bruderhofschule nicht optimal seien, „aber Gott sei Dank ist der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz durch die Stadt erfüllt“. Christine Waibel (FDP) hob hervor, dass es ein Fakt sei, dass man sich einen Neubau für sieben Millionen Euro nicht leisten könne: „Das tut uns allen weh, aber es ist im Moment leider so.“ Für Birgit Kloos (SÖS) stehe die Nordstadt-Kita weiterhin an oberster Stelle der Agenda. „Leider muss Vieles was nützlich gewesen wäre, auf spätere Zeit verschoben werden“, betonte Kloos weiter.

Neue Perspektive für die Scheffehalle

200.000 Euro Planungskosten für einen möglichen Wiederaufbau der Scheffelhalle – diese Summe war für viele Stadträte ein erstes positives Signal für viele Singener. Laut Hubertus Both (FW) sei dieses Geld dringend nötig: „Nur mit einem Wiederaufbau wird das Vereinsleben überleben können.“ Der Wiederaufbau sei auch keine Pflichtaufgabe von Bund und Land sondern eine, die sich die Stadt selbst auferlegen müsse. Eberhard Röhm (Grüne) nährte die Hoffnung, dass die Versicherung einen großen Teil der Wiederherstellung tragen werde. „Uns ist wichtig, dass es nach einem Wiederaufbau mehr Nutzungsmöglichkeiten für Vereine und Bürger gibt“, betonte er.

Die Scheffelhalle von Oben: Der Brand im November 2020 hat sie vollständig zerstört. Mit dem Haushalt 2021 wachsen die Hoffnungen auf einen Neubau. | Bild: Gerhard Plessing

Regina Brütsch (SPD) sah in der im Haushalt festgezurrten Summe auch ein Zeichen an die Bürger, dass man den Wiederaufbau der Scheffelhalle ernst nehmen. „Wir halten an einem zügigen Wiederaufbau fest auf Basis der alten Pläne“, so Brütsch. Laut Franz Hirschle (CDU) unterstütze seine Fraktion sowohl den Wiederaufbau als auch die zeitnahe Erarbeitung eines Nutzungskonzeptes und deren Umsetzung unter Mitnahme aller wichtigen Akteure.

Das Parkhaus in der Bahnhofstraße bleibt ein Streitpunkt

Ein Streitpunkt blieb das geplante Parkhaus in der Bahnhofstraße, das von den Stadtwerken Singen realisiert werden soll. Heftiger Gegenwind wehte dem Projekt aus Reihen der Grünen entgegen. „Wir sehen das neue Parkhaus sehr kritisch“, sagte Eberhard Röhm. Es sei der Wunsch seiner Fraktion gewesen, dass der Gemeinderat die Entscheidung für einen Bau erst nach der Haushaltsberatung getroffen hätte. „Dann wäre das Ergebnis anders ausgefallen“, sagte er.

Regina Brütsch (SPD) merkte an, dass es für das Parkhaus keine Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2021 stehe. „Es gab im Gemeinderat immer wieder Beschlüsse, die zunächst revidiert wurden und erst viel später realisiert“, hob sie hervor. Etwa die Halle in Beuren oder aktuell die Nordstadt-Kita. Christine Waibel (FDP) bezeichnete das Parkhaus als längst überfällig. „Es sind Beschlüsse wie dieser, die unsere Stadt bereichern werden“, sagte sie.

Auch für Franz Hirschle (CDU) war der Beschluss für das Parkhaus ein richtiger: „Wir haben uns deutlich für ein weiteres Parkhaus in der Bahnhofstraße eingesetzt.“ Durch ein gezieltes Parkleitsystem solle es in der Zukunft möglich sein, den motorisierten Individualverkehr besser zu steuern und zielgerichtet in die Parkhäuser zu führen. „Dadurch versuchen wir den Parkraumsuchverkehr, welcher nicht immer zur Verbesserung der Lebens- und Aufenthaltsqualität führt, deutlich zu reduzieren“, sagte er.