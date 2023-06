Frau Bauer, am 1. Juli dieses Jahres geht der Open-Air Sommer auf der Gemswiese in die dritte Runde. Erst einmal vorab die Frage: Wie hat sich die Kultur in der Gems nach der Corona-Pause entwickelt? Zunächst war der Start ja ein wenig schleppend.

Ja, das stimmt, nach Corona waren die Besucher noch sehr verunsichert. Aber das hat sich inzwischen weitgehend geändert. Die Besucherzahlen des ersten Halbjahres waren fast wieder so gut, wie vor Corona. Die Eintrittskarten für bekannte Künstler werden schnell verkauft, jedoch haben es die unbekannten Künstler noch ein wenig schwer.

Zur Person Gaby Bauer (59) arbeitet seit 1991 im Kulturzentrum Gems. 2019 wurde sie in die Jury des Baden-Württembergischen Kleinkunstpreises berufen. Sie wählt die Künstler für die Veranstaltungen aus. Dazu gehören Kabarett und Musik-Kabarett, Comedy, Poetry Slams und Song Slams. Um für die Gems die richtige Auswahl zu treffen, ist Gaby Bauer unterwegs zu Vorstellungen, zu Kollegen in anderen Kulturzentren oder sogenannten Kulturbörsen. „Das Programm muss ankommen und dem Zeitgeist entsprechen“, weiß sie nach beinahe drei Jahrzehnten in diesem Metier. Ihr Name ist ein Begriff in der Szene, was zuletzt die Berufung in die Jury der Internationalen Kulturbörse Freiburg belegt hat. Die Regel ist die einmalige Berufung in die Jury, um die Vielfältigkeit zu gewähren. In diesem Jahr wurde Gaby Bauer eine ganz besondere Ehre zuteil: Sie wurde zum zweiten Mal in die Jury gewählt.

Die Open-Air-Veranstaltungen wurden in der Vergangenheit gut angenommen. Nach welchen Kriterien suchen sie die Künstler aus?

Ich versuche einen guten Mix zusammenzustellen, also verschiedene Musik- und Comedystile sowie etwas Interaktives, wie zum Beispiel Veranstaltungen mit Wettbewerbscharakter, wie den Poetryslam. Wir wollen mit den Veranstaltungen eine möglichst breite Masse ansprechen, insofern ist es wichtig, dass für jeden etwas dabei ist.

Die Gems-Disco, die ganzjährig veranstaltet wird, hat sich längst etabliert. Nun findet am 8. Juli ab 21.30 Uhr eine „Silent Disco“ statt. Ich denke, das Konzept müssen Sie erklären.

Das Tanzen findet auf der Gemswiese statt, wo wir natürlich nicht bis in die Nacht hinein mit dröhnenden Bässen die Ruhe stören dürfen. Für unsere erste Silent-Disco haben wir eine DJane und einen DJ verpflichtet, die drei unterschiedliche Musikrichtungen spielen. Am Eingang leiht man sich einen Kopfhörer und wählt den Kanal mit der Musik, die man hören möchte. Wer mag, kann zwischen den einzelnen DJs wechseln – jeder kann für sich selbst entscheiden, zu welcher Musik er gerade unter freiem Himmel tanzen möchte.

Mathis Schuller, der ja nicht nur sein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Gems macht, sondern dort auch schon als Solokünstler erfolgreich auf der Bühne stand, wird auch durch einen Abend führen.

Richtig, Mathis muss im Rahmen seines FSJ ein Projekt machen. Hier geben wir den FSJlern in der Regel freie Hand. Einzige Bedingung ist, dass das Ergebnis konzeptionell in die Veranstaltungen der Gems passen muss. Mathis gibt in den Projektwochen im Friedrich-Wöhler-Gymnasium einen Singer-Songwriter Workshop. Im besten Fall sind die Schüler dann so mutig, dass sie ihre erarbeiteten Songs vor Publikum auf der Open-Stage-Bühne präsentieren. Die Bühne steht an diesem Abend aber auch allen anderen Kindern und Jugendliche aus der Umgebung offen. Sie haben die Möglichkeit, ihre selbstgeschriebene Musik zum Besten zu geben. Mathis wird die Moderation des Abends übernehmen und wahrscheinlich auch selbst den einen oder anderen seiner Songs zum Besten geben. Wir hoffen auf eine große Beteiligung und wer weiß, welche Talente wir dabei entdecken werden.

Auch Christoph Sonntag gehört wieder zu den Stars, die auf der Gems-Wiese auftreten werden. | Bild: Nicola M. Reimer

Sie haben ja auch wieder altbekannte Künstler mit im Gepäck, wie die Impro-Comedy Tauschrausch, oder Christoph Sonntag.

Ja, die freuen sich, dass sie wieder dabei sind. Sie empfinden die Atmosphäre auf der Wiese und am Fuße des Hohentwiels schon sehr besonders und sie genießen das, dort aufzutreten. Außerdem haben diese Künstler natürlich mittlerweile schon eine große Fangemeinde. Und wir freuen uns, dass wir sogar zwei Preisträger mit dabeihaben. Lucie Mackert und Peter Fischer haben als das Duo Mackefisch 2021 den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg erhalten und Hasa haben ihn im Jahr 2022 erhalten. Eigentlich sind es sogar drei mit Sascha Bendiks, aber das ist nun zehn Jahre her.

Das Programm Der Open-Air-Sommer auf der Gemswiese findet in der Zeit vom 1. Juli bis 27. August statt. Künstler, die mutig sind und sich für die Open Stage anmelden wollen, können dies direkt bei Mathis Schuller, E-Mail: fsj@diegems.de. Ab dem 13. Juli zeigt das Gems-Kino wieder tolle Filme. Alle Informationen zu den Veranstaltungen und Filmen findet man unter: www.diegems.de

Aljosha Konter spielt im Rahmen der Zwischentöne am 13. Juli. Was ist das für eine Reihe?

Hier werden verschiedene Musikerinnen und Musiker jeweils eine Stunde vor dem Open-Air Kino auftreten. Die Zwischentöne kosten keinen Eintritt, die Teilnehmer freuen sich aber über eine Spende. Aljosha wird dann ab 2024 einen Songslam bei uns moderieren. Das ist im Prinzip dasselbe Konzept wie der Poetryslam, nur mit Musik. Hier entscheidet dann das Publikum und wählt die Besten des Abends durch Applaus. Ich denke, dass wir mit unsrem Open-Air-Programm eine gute Mischung haben und hoffen jetzt, dass das Wetter mitspielt.