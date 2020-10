In Villingen-Schwenningen gibt es ihn schon. Auch in Konstanz geht er auf Streife. Im Frühjahr schließt sich Singen an: Wie Oberbürgermeister Bernd Häusler im Gemeinderat erklärte, soll der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) ab März/April 2021 im Einsatz sein.

Singen Die Nachfrage am Singener Hallenbad ist nach der Eröffnung enorm. Aber bedarf es eines Zeitfensters bei der Nutzung von drei Stunden? Das könnte Sie auch interessieren

Damit wird er allerdings später als ursprünglich gedacht installiert. Der Grund dafür: der ausgesprochene Lock-Down bedingt durch die Corona-Pandemie. Laut OB Häusler sei es angedachte gewesen, die vier geplanten Stellen noch vor den Sommerferien zu besetzen, die Mitarbeiter anschließend zu schulen und mit den erforderlichen Räumen und Ausstattungen zu versehen. Die nötigen Mittel seien bereits im Haushaltsplan 2020 eingestellt. Die Stadtverwaltung rechnet mit Kosten von 280.000 Euro – rund 220.000 Euro davon sind Personalkosten, etwa 60.000 Euro werden für die Ausrüstung kalkuliert.

Corona verzögert den Start

„Dann kam Corona dazwischen“, betonte Torsten Kalb, Leiter des Fachbereiches Jugend, Soziales und Ordnung, gegenüber den Stadträten. Ein Einsatzbeginn des KOD sei deshalb zu Jahresbeginn 2021 nicht mehr durchführbar gewesen.

Ausschreibung soll in zwei Wochen starten

Kalb rechne damit, dass die Nachfrage nach den KOD-Stellen groß sein werde. Aber er mahnte auch an: „Wir brauchen im Anschluss auch die Finanzmittel um diese Leute auch entsprechend auszurüsten.“ Auch OB Häusler hoffe auf gute und verlässliche Bewerber. Die Stellen sollen in zwei Wochen ausgeschrieben werden.

Präsenz zeigen – vor allem nachts und am Wochenende

Die Stadtverwaltung Singen stehe laut Kalb im engen Kontakt mit Konstanz und Villingen, wo es einen KOD bereits gebe. Auch mit Blick auf den dort eingesetzten Schichtplan. „Wir brauchen keine Leute, die montags um 9 Uhr Knöllchen in der Innenstadt verteilen, sondern zu den unbequemen Arbeitszeiten vor allem am Wochenende“, so Kalb. Unterstützung erhielt er von Stadtrat Franz Hirschle (CDU) „Im öffentlichen Raum könnte die Ordnung so auch nachts eingehalten werden.“ Man brauche den KOD nachts und abends, um die Brennpunkte aufzulösen, sagte er.