Nach über drei Jahren Pause hat wieder eine Gruppe bei der Singener Tafel gekocht. Corona hatte diesen guten Brauch zuletzt unmöglich gemacht. Vor der Pandemie hatten rund 30 Gruppen im Jahr ehrenamtlich für die Tafel gekocht.

Singen Zu wenig Geld für Futter: Singen hat jetzt auch eine Tafel für Tiere Das könnte Sie auch interessieren

„Wir wollen diese Tradition nun wieder etwas mehr in den Blickpunkt rücken“, erklärt der Vorsitzende der Singener Tafel Udo Engelhardt. Vertreter der Stadtverwaltung sorgten daher für leckeren Gulasch mit Spätzle, Salat und zum Nachtisch Schokoladenmousse.

Die Idee für das Tagesgericht kam aus dem Büro von Oberbürgermeister Bernd Häusler, der kurzfristig wegen eines wichtigen Termins nicht beim Kochen dabei sein konnte. | Bild: Matthias Güntert

Die Idee für das Tagesgericht kam aus dem Büro von Oberbürgermeister Bernd Häusler, der kurzfristig wegen eines wichtigen Termins nicht beim Kochen dabei sein konnte. Dafür halfen Bürgermeisterin Ute Seifried, die beiden Fachbereichsleiter Torsten Kalb und Bernd Walz zusammen mit Abteilungsleiterin Regine Achatz und Pressesprecher Stefan Mohr der Köchin Eva Pal tatkräftig bei der Zubereitung der rund 50 Essen.

Eigentlich kochen Rathaus-Mitarbeiter hier regelmäßig

„Das macht so einen Spaß, hier zu kochen und zu servieren“, sagt Ute Seifried. Man bekomme auch einen Einblick, was Armut bedeute. Zuvor hatte die Stadtverwaltung kurz vor Weihnachten 2019 in der Tafel gekocht. Eigentlich hatte sich diese Tradition für die Stadtverwaltung auf einen Rhythmus alle zwei Jahre eingespielt. Doch Corona brachte diesen Rhythmus durcheinander.

Singen Die Singener Tafel verzeichnet immer mehr Zulauf – und kommt an ihre Grenzen Das könnte Sie auch interessieren

Das Essen in der Tafel am Heinrich-Weber-Platz wird aus Platzgründen in zwei Schichten ausgegeben. So kommen täglich rund 50 Essen zusammen. Etwa ein Dutzend Essen werden außerdem in der Südstadt im Siedlerheim ausgegeben und ein paar Leute kommen, um sich das Essen für Zuhause abzuholen. Die Küche sei für eine Kapazität von 100 Essen ausgelegt, sagt Udo Engelhardt.

Die Küche sei für eine Kapazität von 100 Essen ausgelegt, sagt Udo Engelhardt. | Bild: Weiß, Jacqueline

„Ich finde das Essen hervorragend. Hut ab vor der Leistung in der Küche“, sagt Gustav Hein, der in der Nähe wohnt und gern täglich kommt. Auch Tanja Baber fühlt sich in der Runde wohl. „Hier wird man sehr gut aufgenommen“. Für viele langjährige Tafel-Kunden bietet der Mittagstisch auch die Gelegenheit zu Gesprächen, was ganz wichtig gegen Vereinsamung ist.

Gruppen, die bei der Tafel kochen möchten, können sich bei Clemens Gnädinger oder Eva Pal anmelden unter Telefonnummer 07731 183310.