Ute Schürmann kann es kaum erwarten: „Es wird ein Erlebnis“, freut sich die Vorstandsvorsitzende der Genossenschaft „herzlich unverpackt“ auf die Eröffnung des Ladengeschäfts am Herz-Jesu-Platz am 30. Mai. Damit nehme die große Idee Gestalt an, zum Schutz der Umwelt Waren unverpackt, und ohne Müll zu produzieren, zu verkaufen. Das bedeutet, die Kunden füllen selbst Lebensmittel in Gefäße, die sie von zuhause mitbringen.

„Wir sind voll ausgestattet“

Im Laden werden die letzten Vorbereitungen für die Öffnung getroffen, an diesem Tag packen Ute Schürmann, Anja König und Christina Sjögren die Schütten für die 42 Glasbehälter aus. „Da kommen trockene Lebensmittel wie Reis, Körner und Nüsse rein“, erklärt Anja König. Nudeln werden in Gastro-Containern zum Ausschöpfen aufbewahrt. „Wir sind voll ausgestattet und können mit großem Angebot starten“, fügt Christina Sjögren gleich hinzu, und dass man auf die Wünsche der Kunden eingehen und das Angebot entsprechend erweitern werde.

„Jetzt können wir endlich Hand anlegen und bekommen eine Vorstellung davon, wie es sein wird“, sagt Ute Schürmann. Für sie ist die Ladentheke aus massivem Holz das Herzstück des Ladens. „Die haben wir von der Schreinerei Denzel geschenkt bekommen, es war ein Stück, das übrig war“, erklärt sie.

Schon jetzt bringt auch der sandfarbene Linoleumboden Atmosphäre in das 67 Quadratmeter große Geschäft. Auch bei der Ausstattung wurde auf Nachhaltigkeit gesetzt. „Die Verkaufstische stammen aus der Auflösung des Haushaltswaren-Geschäfts Oexle und die Küchenmöbel sind ein Erbstück“, erinnert sie sich.

Idee entstand im Sommer 2018

Es war an einem Küchentisch im Sommer 2018, als bei einem Treffen im Freundeskreis das Thema „unverpackt“ aufkam. „Wir alle wollten Waren gern plastikfrei einkaufen, aber der nächste Unverpackt-Laden ist 30 Kilometer entfernt in Konstanz. So wurde die Idee geboren, selbst einen Laden aufzumachen“, erzählt Ute Schürmann. Aber es mussten Menschen gefunden werden, die mitmachen und so lag der Gedanke nahe, eine Genossenschaft zu gründen.

Mitstreiter kamen schnell dazu, schon im März 2019 konnte mit 16 Gründungsmitgliedern die Genossenschaft UNVP für „herzlich unverpackt“ ins Leben gerufen werden. Als Platz für den Laden bot sich der Herz-Jesu-Platz an, da das Siedlungswerk Stuttgart dort neue Häuser baute. Das sei ein Vorteil gewesen: „Wir konnten bei der Ausstattung der Räume mit entscheiden und so haben wir auch dabei an Nachhaltigkeit gedacht“, erklärt Ute Schürmann.

Das Angebot von Lebensmitteln, Körperpflege, Reinigungsprodukten und nützlichen Helfern kommt so weit wie möglich aus der Region. Die derzeit knapp 100 Mitglieder sind zuversichtlich. „Wir freuen uns, dass es endlich losgeht“, sagt Ute Schürmann.