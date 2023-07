Eine Fußgängerin hat am Mittwochmorgen, 19. Juli, schwere Verletzungen bei einem Unfall auf der Feldstraße in Singen erlitten. Wie die Polizei mitteilt, habe gegen 8 Uhr ein Linienbus im Bereich der Feldstraße/Laubenwegs an der dortigen Bushaltestelle gehalten.

Nachdem die Frau den Bus verlassen hatte, wollte die 59-Jährige hinter dem Bus die Straße überqueren. Dabei sei es laut Polizei zum Zusammenstoß mit einem VW Polo einer 22-jährigen Frau gekommen, die in gleicher Richtung an dem stehenden Bus vorbeigefahren sei.

Das Auto habe nach Angaben der Polizei die Fußgängerin erfasst, die durch die Wucht des Aufpralls gegen den Bus geschleudert wurde und schließlich schwer verletzt am Boden liegen blieb. Ein Rettungswagen brachte die Frau in eine Klinik.