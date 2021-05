Zu dem Unfall, bei dem ein 41-jähriger Radfahrer am vergangenen Dienstag auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Singen und Hilzingen tödlich verunglückt war, gibt es nach Angaben von Polizeisprecher Uwe Vincon kaum neue Erkenntnisse. Wahrscheinlich sei, dass sich der E-Bike-Fahrer nach einem starken Gefälle von 13 Prozent verlenkt habe, aus der Kurve getragen wurde und dann gegen einen Baum geprallt sei. Die Bremsen des E-Bikes seien voll funktionstüchtig gewesen. Die Tatsache, dass der Radfahrer mit einem E-Bike unterwegs war, habe keine Auswirkungen auf den Unfallhergang gehabt. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, ist der 41-Jährige am Ende einer Gefällstrecke einige Hundert Meter hinter dem Katzentaler Hof von einem Jogger leblos aufgefunden worden.