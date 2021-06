Großzügig und schöner, neu ausgestattet und klimatisiert sollen sie werden, die neuen Räume der Geburtshilfestation am Hegau-Bodensee-Klinikum in Singen. Das Regierungspräsidium Freiburg hat laut einer Pressemitteilung eine Förderung von 3,05 Millionen Euro zugesagt. Neben einer Erweiterung der bestehenden Station sollen auch ein weiterer Kreißsaal mit Nebenräumen sowie ein OP-Bereich zur Versorgung von Problem-Geburten geschaffen werden. Dafür muss erst die kardiologische Funktionsdiagnostik umziehen. Andrea Jagode, Pressesprecherin des Gesundheitsverbundes Landkreis Konstanz, rechnet mit Gesamtkosten von rund 3,9 Millionen Euro – und einer Verbesserung für Patienten und Mitarbeiter, wie sie auf Nachfrage erklärt.

Mehr Kinder brauchen mehr Platz im Klinikum

Hintergrund der Förderung ist auch, dass in Singen immer mehr Kinder geboren werden. Während es vor einigen Jahren noch rund 1000 Geburten pro Jahr waren, sind es laut Andrea Jagode inzwischen eher 1500: 2019 gab es 1457 in Singen, Tendenz steigend. „Es ist schön, dass in Singen immer mehr Kinder geboren werden. Ich freue mich, dass wir dazu beitragen können, dass für Kinder, Mütter und auch für das Personal auf der Geburtshilfestation des Klinikums gute Rahmenbedingungen geschaffen werden“, wurde Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer zitiert.

Bauarbeiten im laufenden Betrieb

Damit es in Singen eine noch bessere Klinik-Situation für Eltern gibt, haben im Mai die Bauarbeiten begonnen – bei laufendem Betrieb. Die Kardiologische Funktionsdiagnostik zieht um in die ehemaligen Apothekerräume im gelben Haus, wo sich bereits die Patientenzimmer der Kardiologie befinden. Dort sollen neue, bessere und vor allem auch mehr Räume genutzt werden können – eine für alle deutliche Verbesserung, so Jagode. Dieser Umzug soll bis Mitte September geschafft sein.

Danach soll es mit Umbau, Erweiterung und Modernisierung des Kreißsaal-Bereichs weitergehen. Davon sollen auch Mitarbeiter profitieren, wie Jagode erklärt: Sie erhalten einen Dienstraum, außerdem werden manche Wege etwas kürzer.