von Helmut Groß, Jürgen Waschkowitz, Matthias Biehler und Sandra Bossenmaier

Auch wenn die Hochwasserschutzmaßnahmen im Hegau an den meisten Stellen greifen, ist es aufgrund starker Regenfälle zur Schneeschmelze an einigen Stellen zu Überschwemmungen gekommen.

„Zwischen Hilzingen und Duchtlingen ist ein Auto in den Wassermassen stecken geblieben“, berichtet Polizeisprecherin Sandra Kratzer auf Nachfrage des SÜDKURIER. Zur Bergung musste die Landesstraße L190 voll gesperrt werden. Im Körbelbachtal rechnet sie auf der Kreisstraße K6140 mit Verkehrsbehinderungen während des ganzen Wochenendes. Ein Biberdamm habe zu Überflutungen der Straße geführt.

Noch vor kurzem war der Wasserfall der Biber an der Bibermühle wie auf diesem Bild ein Kunstwerk aus Eis. | Bild: Werner Muscheler

Am Freitag ist aus dem Wasserfall im Tengener Stadtteil Blumenfeld eine anderes Naturschauspiel geworden. | Bild: Helmut Groß

Seit Donnerstag ein Zustrom von milder Luft die erhebliche Regenfälle mit sich führte, hat das Tauwetter verbunden in kurzer Zeit die Bachläufe und Flüsse ansteigen lassen. In Tengen fielen an zwei Tagen bisher 35 mm Regen, ein großer Teil der bis zu 50 Zentimter hohen Schneedecke ist in kurzer Zeit geschmolzen, so dass insgesamt bislang 105 mm Niederschläge gemessen werden konnten. Am Biberfall in Blumenfeld wird dies ebenso beeindruckend sichtbar, wie am Absturz der Biber im Tengen Stadtteil Beuren.

Ruhig gleitete die Aach vergangene Woche durch die Rielasinger Winterlandschaft. | Bild: Sandra Bossenmaier

Eine Woche später ist das Wasser dramatisch gestiegen. Dank Schutzmaßnahmen bleibt sie in ihrem Bett. | Bild: Sandra Bossenmaier

In Rielasingen-Worblingen habe man laut Bürgermeister Ralf Baumert Überschwemmungsprobleme bislang im Griff. Dank verschiedener Wehre könne der Hochwasserschutz unter den aktuellen Wetterereignissen gewährleistet werden. Verklausungen aufgrund angeschwemmten Treibgutes müsste man aber verhindern.

Die Wassermassen durch Regen und Schneeschmelze drängen durch den Beurener Absturz. | Bild: Helmut Groß