Martinshörner und Feuerwehrfahrzeuge sorgten am Dienstag gegen 15 Uhr für Aufmerksamkeit in der Innenstadt. Die Brandmeldeanlage des Einkaufszentrums Cano hatte ausgelöst, wie Stefan Schüttler, Kommandant der Feuerwehrabteilung Stadt, auf Anfrage erklärte. Die Ursache sei allerdings kein Brand gewesen. Handwerker hätten offenbar ein Kabel der Anlage durchtrennt, was zu dem Alarm geführt habe, so Schüttler.

Das Einkaufszentrum sei für den Einsatz geräumt worden. Die Evakuierung sei reibungslos verlaufen, hieß es am Abend auf Anfrage auch vom Centermanagement. Schüttler lobte die Organisation bei der Räumung. Mit etwa 20 Einsatzkräften sei die Feuerwehr vor Ort gewesen. Der Alarm sei gegen 14.45 Uhr eingegangen, nach etwa einer halben Stunde hätten die Feuerwehrleute wieder abrücken können, erklärte der Kommandant. Der Betrieb sei reibungslos weitergegangen, so das Centermanagement.