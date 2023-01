Singen vor 1 Stunde

Bald endet die diesjährige Vesperkirche – und vom Oberbürgermeister gibt es viel Lob

Nach zwei Jahren Pause kann die Vesperkirche in diesem Jahr wieder stattfinden, ist aber bald schon wieder vorbei: Sie endet am Sonntag, 29. Januar. Bei den Besuchern kam sie gut an.